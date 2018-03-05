上周，国际市场上，油价在创出了3周高点后，又创出了一周的低点。油价上窜下跳显示了市场对于油市走向的不确定性，而随着欧佩克和美国之间角逐的加剧，这一趋势或更加明显。
分析人士表示，市场担忧美政府对进口钢铝制品征税可能引发贸易战。受此影响，国际油价2日早盘下跌，随后收复失地，在尾盘上扬。
盛宝银行大宗商品策略主管奥勒·汉森表示，由于市场担忧美国经济增长乏力，使得美元走软，基于此他预测油价目前仍将维持宽幅震荡。
汉森还表示，非欧佩克产油国供给的上升将会是对欧佩克减产协议的潜在威胁，也将在未来进一步影响油价。
截至2日收盘时，纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨0.26美元，收于每桶61.25美元，涨幅为0.43%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.54美元，收于每桶4.37美元，涨幅为0.85%。
国际黄金市场上，分析人士认为，美对钢铝征税举措，引发市场担忧，造成股市大跌、美元走软，作为避险投资工具的黄金价格随之大涨。
纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价2日比前一交易日上涨18.2美元，收于每盎司1323.4美元，涨幅为1.39%。2日其他贵金属方面，5月交割的白银期货价格上涨9美分，收于每盎司16.466美元，涨幅为1.17%；4月交割的白金期货价格上涨7.3美元，收于每盎司965.1美元，涨幅为0.76%。
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