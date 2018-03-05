原标题：首选关税壁垒，经济政治孰重？

特朗普总统正在准备签署一项命令，以便让关税更好地发挥保护主义功能。

想必各位读者已经知道了这项命令的内容：计划对钢材进口征收25%关税、对铝进口征收10%关税。特朗普的公开宣示意味着他在高级顾问的分歧之间做出了初步选择，但此表态仍引起剧烈的市场动荡，媒体担心会遭致欧盟和中国的报复。

如果说这还只是一个动作的话，最近的另一件事情则很清楚地表明了总统的“心迹”——他在2月最后一天向国会提交的年度贸易政策纲要中警告说，美国将利用“一切可用的工具”，阻止中国“破坏真正的市场竞争”。

很显然，特朗普总统从工具箱中拿出了一揽子全球性关税这个工具。据媒体透露，美国商务部上个月给了他三个选项，另外两个则是针对性关税和配额（钢铁进口：普征24%关税；12个主要经济体征至少53%，其余设定进口配额；所有经济体设定相比2017年出口量63%的进口配额）。

总统拿出这个工具时表面上更多谈的是中国，但美国的盟友所受到的冲击要大得多（钢材和铝中国的份额都要小一些）。这也是总统的表态一出，欧洲率先表示反对的主要原因。欧盟委员会主席容克表示，将“坚定不移地予以回应”。总统先生冒着盟友的反对选择程度最大的一项，除了经济因素，想必也是想更充分地宣示决心吧。

“贸易战”这个词汇再次跳出来，正是总统先生在做这项决策时所首先要考虑的，美国是否可以承受因率先发起争端所引致的来自贸易对手的回应。尽管关税壁垒某种程度上可以增加财政收入并保护幼稚产业，但贸易对手所给予的回应也常常是不可回避的重要因素，尤其是从比较产业优势看是否给予足够的应对。

内部的反对是总统先生所要考虑的另一个因素。有意思的是，与民主党人的称赞声不同，共和党的反应要大得多。不少占据高位的共和党人反对说，这和对美国家庭大幅增税无异，无差别的措施甚至会升级为国家安全问题，还可能影响到今年的中期选举。

他们反对的重要原因还有担心会加重制造业原材料成本，进而传导到下游制造商，最终影响到终端消费者。众议院赋税委员会主席、得克萨斯州共和党众议员Kevin Brady就担心“伤害到我国的企业和工人”。

按下葫芦起了瓢。关税壁垒常常是利弊相伴，找到支持声和反对声都不难。关税壁垒会在多大程度上影响到贸易流动，是促进还是收缩，以及贸易开放是否会引致实际GDP的增长，这等等话题，如果总统先生真的以美国经济整体利益为考量的话，都不可不深入体察。如果为了某一目标而忽略或偏移了更大的目标，则得不偿失。

总统先生可能暂时还没考虑这么多。他在和记者的沟通中所传达的初衷是重新打造美国的钢铁业和铝业，关税壁垒的目的是为了给予保护。他和他的团队给外界的解释也更多是，想要一个公平的竞争环境。不过，单方面的关税壁垒，就能带来公平吗？

总统先生也声称不是贸易保护主义，问题是，不管是关税壁垒还是作为替代的配额、许可证、价格性或数量性非关税壁垒，都是作为保护性措施被使用。总统先生的篮子里也不排除还有更多的工具。

这就是特朗普所称的“一切可用的工具”吧。遗憾的是，目前大概率看，总统先生是真的打算要多用这些工具了。（作者许凯，系本报副总编辑）

(责编：朱一梵、李栋)