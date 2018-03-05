原标题：中小企业春节后运行预期大幅改善

多项数据显示，虽然受春节因素影响，近期我国中小企业经营状况有所走弱，但节后生产活动恢复良好，企业信心在回升，未来有望复苏，经营预期大范围改善。与此同时，数据也反映出目前中小企业融资环境仍然趋紧。

国家统计局日前公布的制造业采购经理指数（PMI）显示，2月份我国中型企业生产指数、新订单指数回落略高于3个百分点，PMI降至50%以下，降幅1.1个百分点。小型企业下降最为明显，生产指数、新订单指数降幅均在7个百分点左右，PMI降至44.8%，降幅为3.7个百分点。

渣打银行日前公布的报告也显示出同样的趋势：2月中小企业经营现状指数较1月下降0.4个百分点至54.9%。针对数据走低，有专家表示，这是因为受春节假日因素影响，原材料价格上涨对中小型企业盈利造成挤压。

中国物流信息中心分析师陈中涛表示，多数企业在春节期间做了充分休整，随着春节结束，生产活动恢复有望加快。从市场需求来看，虽然有春节因素影响，但仍保持相对较好，新订单指数高于生产指数0.3个百分点。从企业调查来看，企业对新的一年普遍较为看好，本月企业生产经营活动预期指数较上月上升1.4个百分点，达到58.2%。

渣打银行的报告也指出，2月份该行统计的中国中小企业信心指数由1月的53.8升至54.5，主要得益于预期指数的改善幅度超过现状指数和信用指数的下滑幅度。此外，2月生产活动主要受服务业和消费领域所推动，而制造业生产放缓。尽管如此，制造业投资和融资较服务业趋于活跃，预示未来有望复苏，经营预期大范围改善。

但上述报告也指出，银行对中小企业放贷指标经历1月大幅上升后出现回落，应收账款周转率指标亦下滑。中小企业融资成本仍维持高位，据中小企业调研结果显示，2月银行及非银行融资成本均有所上升。

陈中涛还表示，从企业调查来看，当前企业生产经营环境相对较好，突出矛盾和问题相对较少。值得关注的是，反映人民币升值、汇率波动影响扩大的企业数量，最近两月持续上升，本月在调查企业中的比重达到13.6%，较上月上升约2个百分点，为去年3月份以来的最高值。

而这一趋势未来还可能会延续，根据渣打银行调研的逾500家中小企业中，超过三成的企业预期近期人民币将升值，还有接近两成的中小企业称，由于春节前夕将外币兑换为人民币的需求增加，由汇率波动带来成本上升。

(责编：朱一梵、李栋)