上海银行与北大国资签署战略合作协议

3月1日，上海银行与北京大学资产经营有限公司（以下简称北大国资）在北京大学签署战略合作协议。双方将在传统授信业务合作延续之外，围绕科创金融、医疗卫生服务、现金管理、产业基金、投资银行及海外业务等多方面开展更加深入、广泛的合作，形成全面战略合作伙伴关系。北京大学党委安钰锋副书记、校产办黄桂田主任、北大国资萧群董事长、韦俊民总裁、谭晓白副总裁及上海银行金煜董事长、黄涛副行长、李晓红董事会秘书等出席签约仪式并致辞，金煜董事长与萧群董事长代表双方签署协议。

北大国资是由北京大学出资设立的国有独资公司，形成了以北大方正、北大资源、北大未名和北大科技园为代表的具有相当规模的企业集团，涉及科技、医疗、化工、房地产和高科技孵化等多个领域，拥有包括方正科技、方正证券、北大医药、中国高科等多家上市公司。自2012年起，上海银行与北大国资建立合作关系，并聚焦下属主要核心板块展开合作。经过6年的合作，双方在科技创新、医疗板块、物产板块、金融板块等多个核心板块深度合作，并形成了诸多丰厚合作成果。

金煜董事长在签约仪式上表示，上海银行与北京大学及北大国资的情谊，在一定程度上已经超越了合作伙伴的定义，双方相互信任、相互支持，将合作迈向了一个又一个新的高度。此次战略签约，开启了双方合作新历程，上海银行将充分发挥自身科创金融服务体系优势，与北大科研成果、人才优势相结合，在科创金融、文化创新、医疗卫生等领域探索多层次、高水平、更深入的合作。

北京大学党委安钰锋副书记代表北大对金煜董事长一行到来表示诚挚欢迎，指出此次签约具有重要意义，北大及北大国资希望延续既往深厚的友谊，不断探索和创新合作模式，携手共进、共赢发展。

近年来，上海银行将科创金融和大学金融作为重点发展的战略性行业金融业务，引入在全球服务大学领域处于领先地位的西班牙桑坦德银行作为战略股东并开展金融战略合作，以协助大学国际化建设、校园智能化建设、管理精细化以及师生校园服务为重点，为大学及师生个人客户提供优质、便捷的综合金融服务。目前,上海银行已初步建立了涵盖公司、零售、特色服务的科创金融和教育金融产品体系,包括覆盖学校机构、教育基金会资产管理、校办企业业务等各类公司业务合作。未来,上海银行将继续丰富完善大学金融业务管理体系和专业团队,共同创新教育金融产品，整合服务资源。

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