以国资改革引领国企改革势头明朗

接受中国证券报记者采访的专家认为，2018年以国资改革引领国企改革势头已经明朗。国资流动性将加快，在市场化改革中更加活跃。央企重组力度会更大、更注重效果。
重点关注四大亮点
中国企业改革与发展研究会副会长李锦认为，政府工作报告中关于国企改革内容有几点值得重点关注。一是“推进国资国企改革”，第一次把“国资改革”放在“国企改革”前，改变了常用的国企国资改革顺序。过去的改革，政府是改革决策主体，企业是执行主体。现在直指国资改革。二是明确“制定出资人监管权责清单”。这意味着，从建立权责清单入手，进入操作阶段。三是明确“深化国有资本投资、运营公司等改革试点，赋予更多自主权”。试点要解决权力“授得下、接得住、管得好”的问题，今年加上“赋予更多自主权”，把目的与任务明确了。在国企改革的试点中，唯有国有资本投资、运营公司被点出，表明对国资改革核心环节高度重视。四是明确“继续推进国有企业优化重组和央企股份制改革”。
国资委研究中心副研究员周丽莎表示，今年在总结国有资本投资、运营公司试点经验的同时，要把更多具备条件的中央企业纳入试点，在有效落实国有资产经营责任前提下，授予企业更加完整的经营自主权。在国企优化重组方面，2018年将推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组。持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资源整合，减少重复建设。在混合所有制改革方面，要按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求推进。混改目标是通过优化股权结构完善治理结构，进而促进混合所有制企业经营机制转变，关键在于如何提升企业运营效率和实现生产收益增加。
提高国有资产管理水平
中国财政科学研究院公共资产研究中心主任文宗瑜表示，同去年相比，今年政府工作报告提出“落实向全国人大常委会报告国有资产管理情况的制度”，这是第一次写入政府工作报告。2018年，这项工作将提到议事日程并形成一项制度。开展这项工作将继续加强国有资产管理，提高国有资产管理水平。
李锦认为，这是完善国有资产管理体制重要内容。我国实行以公有制为主体的经济制度，实行代理—授权做法。过去只有国资委一家报告。今年计划由财政部汇报，其它是书面形式报告，向前进了一步。
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