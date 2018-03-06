原标题：部长通道：多“新”驱动经济高质量发展

3月5日，人民大会堂北大厅迎来今年两会的第二场“部长通道”，工业和信息化部部长苗圩、交通运输部部长李小鹏、商务部部长钟山分别就新能源汽车和宽带新技术、新公路建设、外贸新动能等方面相继回答了记者提问，回应社会关切。

商务部部长钟山表示，2017年，我国外贸稳中有进，稳中向好，好于预期，主要表现在三个方面：第一，外贸增长速度加快。去年我国进出口总额增长14.2%，增幅创六年来新高。第二，外贸发展质量提高。高技术、高品质和高附加值的外贸产品比重提高，市场份额增加，去年我国高技术产品的出口占总出口的30%左右。第三，外贸发展动力加强。我国涌现出一批技术创新、制度创新和管理创新的企业，这些企业国际竞争力不断增强，成为我国外贸发展的新动力。钟山说，2018年外贸工作要推动高质量发展，要打造中国品质、中国品牌的外贸新形象，努力推进外贸强国建设。

工信部部长苗圩则回应了民生关注的宽带网络新技术和新能源汽车发展问题。在宽带网络提速降费方面，苗圩表示，下一步除取消流量漫游费外，还将推动流量每季度、每月资费水平的下降。这两项措施加在一起，到今年底前，资费水平要比2017年下降30%以上。将继续推动家庭宽带费用、企业宽带费用和专项资费的下降。这些举措将有助于广大用户更好地把握新技术带来的发展新机遇，也使广大企业能更好地顺应数字经济发展面临的新要求。在谈及新能源汽车时，苗圩指出，我国连续3年位居全球产销第一大国，截止到去年年底，累计推广的新能源汽车总量已经超过了180万辆。去年当年的产销量都接近80万辆，比上一年产销增长了50%以上。充电桩的基础设施建设也取得了突破性进展，到去年年底，建成的公用桩已经超过20万个，群众在使用新能源汽车方面体会到更大的方便。

交通部部长李小鹏则介绍了多个新公路建设计划。在回答媒体有关雄安新区的交通建设规划问题时，李小鹏表示，未来将推动一批重点骨干项目的建设，如京雄高速公路，荣乌高速公路雄安段的改造项目等等。针对农村公路在发展过程当中存在的不足，李小鹏表示，到2019年，要完成具备条件的乡镇和建制村通硬化路的目标。农村公路的建设尽量向进村入户倾斜。到2020年，具备条件的建制村要通客车，乡以上道路的危路要全面进行改造。还要探索建立健全农村公路建设、管理、养护和运行的体制机制，从而保证四好农村路建得好，用得好。

(责编：朱一梵、李栋)