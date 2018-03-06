春节过后，猪价一路走低。监测数据显示，目前全国商品猪出栏均价较春节前降幅超过10%。业内专家指出，猪价短期或企稳。从全年情况看，生猪养殖行业将在盈亏平衡点附近波动。
猪价下降
温氏股份2月销售简报显示，商品肉猪销售122.70万头，收入19.44亿元，销售均价13.46元/公斤，环比变动分别为-31.43%、-38.19%、-10.56%，同比变动分别为-2.48%、-23.40%、-19.88%。
对于2月商品肉猪销量及销售收入环比下降的主要原因，温氏股份表示，受春节假期影响，终端市场需求疲软，恢复较慢，商品肉猪出栏量减少；2月份销售天数较其他月份少，销售量相对下降。价格方面，受生猪市场供求关系变化的影响，销售均价环比下降。
2月以来猪价呈下降态势，“7元”、“6元”关口陆续跌破，市场进入阶段性疲软期。
根据卓创资讯监测数据，3月2日，全国商品猪(外三元)出栏均价为11.18元/公斤，较节前下跌1.60元/公斤，降幅为12.62%。
卓创资讯分析师王亚男指出，3月3日至5日，生猪价格企稳、局部反弹。截至3月5日，全国出栏均价微涨至11.22元/公斤。
王亚男指出，经过前期的持续降价，养殖户对降价产生一定抵触心理。叠加东北降雪，生猪调运难度加大，猪价下跌态势停止，但后续缺乏上涨动能。从目前情况看，生猪收购过程仍较为顺畅，但鲜品猪肉走货情况不理想，需求淡季效应明显。预计生猪价格或呈平稳态势。
成本上升
除销售方面遭遇价格下降，生猪养殖企业面临成本上升压力。根据卓创资讯测算，截至3月5日，全国生猪饲料均价周环比涨幅为2.60%。其中，玉米影响饲料价格上涨0.88%，豆粕影响饲料价格上涨1.72%。玉米豆粕涨价带动生猪饲料价格上涨，进一步削薄生猪养殖企业的利润。
安信证券指出，2017年以来，市场仍处于下降周期，主要在盈亏平衡点附近震荡。展望2018年，预计猪周期价格仍处于向下通道，生猪均价运行区间预计在12-16元/公斤，3月-4月将季节性下降10%-20%，4-9月季节性上涨10%-20%。预计2018年全年生猪均价为13.5-14.5元/公斤，比2017年下跌10%左右。
从今年一季度情况看，生猪养殖企业尚能保持盈利。王亚男指出，1-2月份大型养殖企业基本处在盈利状态，2月份仅春节过后出现亏损。而3月份生猪价格或震荡下行，届时亏损幅度可能扩大。综合看，一季度大型养殖企业将处在盈亏水平线之上。
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