原标题：国资委主任肖亚庆：央企降杠杆减负债控风险意见有望上半年出台

国资委主任肖亚庆5日在接受中国证券报记者采访时表示，今年将进一步扩大国有资本投资公司、国有资本运营公司(“两类公司”)试点范围。同时，国资委高度关注国有企业和中央企业的负债水平。央企降杠杆、减负债、控风险的指导意见目前已开始征求意见，有望上半年出台。

肖亚庆说：“通过两年多的试点，‘两类公司’取得积极效果。今年随着改革深入，试点范围会进一步扩大。更重要的是，‘两类公司’的内涵要进一步深化，进一步发挥投资、运营公司在结构调整、布局优化、战略性重组和一些新兴发展领域的功能和作用。”

目前开展“两类公司”试点的中央企业共10家，管理基金总额约9500亿元，重点投向战略新兴产业和国企改革。

对于国企、央企的负债状况，肖亚庆表示，国有企业和中央企业的负债水平这些年稳定下降。2017年末央企平均资产负债率为66.3%，同比下降0.4个百分点。未来将通过一些稳定措施继续降杠杆、减负债，并在现有的负债水平上进一步下降。“当然也要看到，企业负债率因其所处行业不同有较大差异。比如，航空行业负债率在全球范围来看都会比较高，因为其融资租赁渠道用得比较多。有些行业就不一定会这么高。我们需要根据企业、行业的差异性，分门别类地进行调控，主要目标是对标世界一流企业和行业来调整和考虑负债率降低。”

对于国企、央企参与PPP项目，肖亚庆说：“不规范的PPP项目肯定要清理，但不是说不让企业搞PPP。我们要真的让民营企业参与进来，不能一味追求规模，更不能弄虚作假。”他表示，“目前我们实际摸底调研了解到，央企PPP项目都不错。我们还是挺放心的。”

(责编：朱一梵、李栋)