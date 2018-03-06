原标题：发展壮大新动能成供给侧改革重点

3月5日，第十三届全国人民代表大会第一次会议在北京人民大会堂开幕。国务院总理李克强作政府工作报告。政府工作报告提出了今年发展主要预期目标和对政府工作的建议。今年要继续深入推进供给侧结构性改革。坚持把发展经济着力点放在实体经济上，继续抓好“三去一降一补”，大力简政减税减费，不断优化营商环境，进一步激发市场主体活力，提升经济发展质量。

多位代表委员在接受《经济参考报》记者采访时表示，保持经济合理的增速，有利于推动结构加快优化升级。当前产业优化和升级已经成为供给侧结构性改革的最基本要求，未来要继续发展壮大新动能，走创新之路，加快推进中国从制造大国向制造强国的转变。

体现高质量发展要求

政府工作报告提出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长6.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；城镇新增就业1100万人以上，城镇调查失业率5.5%以内，城镇登记失业率4.5%以内；居民收入增长和经济增长基本同步；进出口稳中向好，国际收支基本平衡；单位国内生产总值能耗下降3%以上，主要污染物排放量继续下降；供给侧结构性改革取得实质性进展，宏观杠杆率保持基本稳定，各类风险有序有效防控。

政府工作报告提出，上述主要预期目标，考虑了决胜全面建成小康社会需要，符合我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段实际。从经济基本面和就业吸纳能力看，6.5%左右的增速可以实现比较充分的就业。城镇调查失业率涵盖农民工等城镇常住人口，今年首次把这一指标作为预期目标，以更全面反映就业状况，更好体现共享发展要求。

对于今年经济增长的预期目标，政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏表示，中国当前经济发展已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，保持经济合理的增速，有利于推动结构加快优化升级。在合理区间内，着力推动改革，促进结构调整，防范化解风险。今年整个经济预期目标的设定都体现了推动高质量发展的要求。

全国政协委员、中国人民大学校长刘伟在接受《经济参考报》记者采访时表示，经济增速和失业率、通货膨胀率有着紧密的逻辑关系。6.5%左右的经济增速为宏观经济稳中求进提供了基础性支撑。在深化供给侧结构性改革、逐渐淘汰劣质产能的过程中，经济增速可能在一定程度上受到影响，6.5%左右的目标为各领域的改革都留下了空间。没有一定的经济增速，就谈不上发展，但经济增长过快过热，又会破坏供给侧结构性改革环境。我们追求的是一种均衡的增长目标。

交通银行首席经济学家连平表示，今年的经济增长目标比2017年实际6.8%的增速有所下调，表明我国不再单纯追求经济增长目标。“在高质量发展阶段，不是不要增速，而是弱化对增速的追求，通过保持一定的经济增速，为解决不平衡不充分问题奠定基础、创造条件。”

浙商银行经济分析师杨跃表示，我国现阶段仍要坚持“在发展中解决问题”的思路，这需要通过显性量化指标加以引导。

发展壮大新动能促升级

政府工作报告提出，发展壮大新动能。做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。发展智能产业，拓展智能生活。运用新技术、新业态、新模式，大力改造提升传统产业。加强新兴产业统计。加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国建设加油助力。

“供给侧结构性改革是具有中国特色的重大战略举措，它是构建现代化经济体系的主线。这就离不开产业体系的构建和产业结构的升级。”刘伟说，今年政府工作报告中，发展壮大新动能成为供给侧结构性改革的重点内容，也意味着，在新动能基础上的产业优化和升级，已经成为供给侧结构性改革的最基本要求。

全国人大代表、浪潮集团董事长孙丕恕告诉《经济参考报》记者，大力改造提升传统产业，需要给传统产业插上云计算、大数据、人工智能的翅膀，推进企业数字化转型。而建设“数字中国”，需要不断提升计算机水平，构建一流的云计算中心和大数据平台。“政府和企业是建设‘数字中国’的两大主体。以数据为基础，打造智慧政府、智慧企业，提升政府社会治理能力和公共服务水平，助力企业转型升级，才可以让每个人都享受到数据智慧带来的便捷。”

在全国人大代表、腾讯公司董事会主席兼首席执行官马化腾看来，互联网与医疗、养老、教育、文化等领域的深度融合，正在赋予传统行业新的面貌和活力。在交通行业，共享经济新模式蓬勃发展；在金融领域，第三方移动支付快速成长；在社会公共领域，互联网则让“数据多跑腿，群众少跑腿”成为现实。目前，我国已经形成线上线下双向打通、互联网与传统产业融合发展的良性循环。加快建设“数字中国”，有利于充分发挥创新科技的动能作用，进一步增进民生福祉。

谈及人工智能和智能产业，孙丕恕表示，人工智能拐点已至，激发了各行业、各领域智能化场景构建，加深了技术与社会、商业及个体的智能化融合。“以智慧养老为例，就是利用物联网技术、传感器和先进的IT手段，把医疗机构、社区、政府和老年人连接起来。在此基础上，构建精细化、智能化的现代医疗服务体系，构建‘医养结合’智慧养老新模式。”

加快推进制造强国建设

政府工作报告提出，加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，发展工业互联网平台，创建“中国制造2025”示范区。大幅压减工业生产许可证，强化产品质量监管。全面开展质量提升行动，推进与国际先进水平对标达标，弘扬工匠精神，来一场中国制造的品质革命。

全国政协委员、北京汽车集团董事长徐和谊表示，今年的政府工作报告在两处明确提到了新能源汽车发展，可见对新能源汽车发展的重视。作为已经被世界公认的未来汽车的发展方向，近年来，中国政府和企业在新能源汽车和智能化上进行了大量的投入和创新，大力推进新能源汽车使用，已经可以说在这一领域处于全球的引领地位。而这也将实现中国汽车在全球汽车产业中的一次突破和飞跃。

徐和谊表示，新能源汽车的发展不只是技术的提升，不是简单的将油变成电，而是需要整体提升。除了技术之外，还将带动相关管理模式、商业模式等的全面创新。不仅是对汽车产业，对整体制造业及其他产业都会起到带动作用。

全国政协委员、国务院国有资产监督管理委员会副主任徐福顺说，“总是‘跟跑’‘学跑’是不够的，不能成为一流的企业。要培育国际一流企业，就必须走创新之路。通过创新驱动战略，补短板，解决我们还存在不足的方面。”

全国政协委员、哈尔滨电气集团公司董事长斯泽夫表示，加快制造强国建设非常重要，制造业的提升直接关系我国经济未来的发展，未来要加快推进中国从制造大国向制造强国迈进。

(责编：朱一梵、李栋)