关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告（摘要）

新华社北京3月5日电 受国务院委托，国家发展和改革委员会3月5日提请十三届全国人大一次会议审查《关于2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告》。摘要如下：

一、2017年国民经济和社会发展计划执行情况

去年以来，面对复杂多变的国际国内形势，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，按照中央经济工作会议和《政府工作报告》部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，认真执行十二届全国人大五次会议审议批准的2017年国民经济和社会发展计划，落实全国人大财政经济委员会的审查意见，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行稳中有进、稳中向好、好于预期，全年经济社会发展主要目标任务较好完成，计划执行情况总体良好。

——着力创新和完善宏观调控，经济运行保持在合理区间。国内生产总值82.7万亿元，增长6.9%，符合预期。就业形势总体较好。价格总水平基本稳定。重点领域风险防控稳妥推进。

——深入推进供给侧结构性改革，发展质量和效益不断提升。“三去一降一补”成效明显。实体经济振兴取得积极进展。服务业向高效优质发展迈进。基础设施保障水平进一步提升。

——积极推进农业供给侧结构性改革，农业农村发展新动能加快培育。农业结构调整步伐加快。农业农村改革稳步推进。农村新产业新业态发展壮大。农业农村生产生活条件持续改善。

——大力实施创新驱动发展战略，经济发展新动能加速成长。创新能力持续提升。大众创业万众创新不断深化。新兴产业蓬勃发展。

——全面深化经济体制改革，经济社会发展活力进一步释放。“放管服”改革深入推进。国企国资改革积极推进。重点行业改革取得新进展。财税和金融体制改革稳步推进。价格改革继续深化。公平竞争市场环境进一步健全。

——以“一带一路”建设为重点，开放型经济新体制稳步健全。“一带一路”建设有力有序有效推进。对外贸易回稳向好势头巩固发展。利用外资规模企稳结构优化。境外投资发展规范有序。

——深入推进城乡区域协调发展，新增长点增长极增长带加快培育。区域发展协调性增强。京津冀协同发展迈出重要步伐。长江经济带发展取得积极进展。粤港澳大湾区建设有序推进。以人为核心的新型城镇化建设扎实推进。

——加强能源资源节约和生态环境保护，绿色发展取得新进展。生态文明制度体系加快形成。主体功能区战略深入实施。能源资源利用效率继续提高。环境治理和生态保护力度加大。应对气候变化工作积极开展。

——着力保障和改善民生，人民生活水平进一步提升。脱贫攻坚战取得重要进展。社会保障体系不断健全。基本公共服务体系进一步完善。

五年来，各地区各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，“十二五”规划圆满完成，“十三五”规划顺利实施。一是经济实力显著增强。二是发展质量和效益明显提高。三是经济结构发生重大变革。四是新旧动能加快接续转换。五是市场主体活力持续释放。六是改革开放全面深化。七是民生福祉得到有效保障。八是生态环境建设保护力度持续加大。

二、2018年经济社会发展的总体思路、主要目标和政策取向

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好2018年经济社会发展工作，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持和加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革，特别在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展，引导和稳定预期，加强和改善民生，促进经济社会持续健康发展。

（一）总体思路。

一是坚持质量第一、效益优先，深化供给侧结构性改革。二是坚持把准工作的着力点和突破口，加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系。三是坚持处理好政府和市场的关系，加快构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制。四是坚持目标导向和问题导向，突出抓重点、补短板、强弱项。

（二）主要预期目标。

——经济增长保持在合理区间。国内生产总值预期增长6.5%左右。

——经济发展质量和效益不断提升。服务业增加值增长7.6%左右，占国内生产总值的比重达到52.2%；社会消费品零售总额增长10%左右；科技进步贡献率达到58.5%，研究与试验发展经费投入强度达到2.16%；单位国内生产总值能耗降低3%以上，单位国内生产总值二氧化碳排放量降低3.9%，主要污染物排放量继续下降。

——就业形势总体稳定。城镇新增就业1100万人以上，全国城镇调查失业率5.5%以内，城镇登记失业率4.5%以内。

——价格总水平基本稳定。居民消费价格涨幅3%左右，与去年目标值保持一致。

——国际收支保持基本平衡。促进进出口稳中向好、外商直接投资总体稳定和境外直接投资平稳有序发展。

——民生福祉继续增加。再减少农村贫困人口1000万人以上，完成280万人左右易地扶贫搬迁建设任务。城乡居民收入增长与经济增长基本同步。户籍人口城镇化率提高1个百分点。新开工城镇棚户区住房改造580万套。

（三）宏观经济政策取向。

财政政策、货币政策和产业政策、区域政策等要聚焦推动高质量发展，紧密围绕支持打好三大攻坚战、实现2018年经济社会发展预期目标，贯彻稳中求进工作总基调，正确处理“稳”和“进”的辩证统一关系，加强协同配合，把握好宏观调控的度，坚持在区间调控基础上加强定向调控、相机调控、精准调控，增强宏观调控的针对性、前瞻性和灵活性。

——积极的财政政策取向不变，要聚力增效。

——稳健的货币政策保持中性，要松紧适度。

——结构性政策要发挥更大作用。

——社会政策要注重解决突出民生问题。

——改革开放要取得新突破。

三、对2018年经济社会发展主要任务的建议

2018年，要深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不折不扣落实党的十九大部署的重大方针政策、重大举措和重大任务，按照中央经济工作会议要求，着力抓好10方面工作。

——持续深化供给侧结构性改革。推动实体经济转型升级、提质增效。大力培育新动能。继续推进“三去一降一补”。加强水利交通能源等基础设施建设。

——加快建设创新型国家。加强国家创新体系建设。加快科技创新突破。促进大众创业万众创新上水平。深入推进军民融合发展。

——深化基础性关键领域改革。持续扩大“放管服”改革综合成效。着力完善产权制度。加快要素市场化配置改革。构建竞争公平有序的市场体系。深化国企国资改革。稳妥推进财税和金融体制改革。

——坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。着力防范化解重大风险。扎实推进精准脱贫。持续加大污染防治力度。

——落实乡村振兴战略重大举措。强化城乡融合发展顶层设计。全面深化农村改革。确保国家粮食安全。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。建设美丽宜居乡村。

——贯彻落实区域协调发展战略。大力推进区域协调发展。以疏解北京非首都功能为“牛鼻子”推动京津冀协同发展。以生态优先、绿色发展为引领推进长江经济带发展。积极推动粤港澳大湾区建设。深入推进以人为核心的新型城镇化。

——切实发挥消费和投资有效作用。完善促进消费的体制机制。积极壮大消费新增长点。进一步优化消费环境。聚焦重点领域优化投资结构。

——推动形成全面开放新格局。积极推进“一带一路”建设。扎实推进贸易强国建设。促进利用外资稳定增长和结构优化。引导对外投资平稳有序发展。主动参与和推动经济全球化进程。

——提高保障和改善民生水平。提高就业质量和居民收入水平。推动建立多层次社会保障体系。不断增强公共产品和服务供给能力。加快住房制度改革和长效机制建设。

——加大生态文明建设力度。建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。加强生态系统保护。加快生态文明体制改革。积极推行绿色生活方式。积极应对气候变化。

《 人民日报 》（ 2018年03月06日 17 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)