四川加速转型迈向高质量发展

清华大学四川能源互联网研究院等创新研发型企业已入驻天府新区。

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全球最灵敏的宇宙线探测器，将在四川“诞生”。2月24日，四川省发改委透露，位于稻城海子山的高海拔宇宙线观测站建设取得重大进展，观测站的水切伦科夫探测阵列一号水池封顶，意味着该探测阵列将在2018年内投入试运行，推动人类在探索宇宙演化方面迈出重要一步。

在新旧动能接续转换的关键时期，四川上下形成共识，能否闯过转型升级这道关口，构建起现代化经济体系，根本上取决于创新能否成为主动力。

这是新时代的要求，也是党的十八大以来四川的实践。四川省委省政府坚定不移推进创新驱动发展战略，以创新驱动引领新旧动能转换，实现全省经济由高速发展阶段向高质量发展阶段的历史性转折。

“抓源头”与“建平台”结合

综合科技创新水平指数全国排名为20年来最高

“出发！”1月25日上午10点半，位于四川德阳的东方电气集团东方汽轮机重型二分厂，伴随着公司负责人一声令下，装载着“华龙一号”首台汽轮机组福清5号机首个低压模块的重型卡车缓缓启动。目的地是几千公里外的福建福清。

作为我国自主研发、国际领先的核能发电工程，按计划将在明年正式并网发电。而这背后，是四川科技的鼎力支持：去年11月，“华龙一号”核能汽轮发电机在川研制成功；12月，核电低压转子在川研制成功……关键技术难题不断在川突破，直接推动了“华龙一号”的问世。

歼20首飞、8万吨大型模锻压机研制成功、北斗卫星移动通信系统打破国外技术垄断、可承力骨诱导人工骨技术实现突破……一批关键技术、顶尖成果刻上深深的四川烙印。

四川省委书记王东明强调，要把创新摆在发展全局的核心位置，突出全面创新改革“一号工程”，激发科技创新“第一动力”，用好创新人才“第一资源”，构建动力接续转换、发展提质升级的新格局。

党的十八大以来，四川省坚持以创新驱动引领新旧动能转换。2013年，四川省委省政府把创新驱动列为全省“三大发展战略”之一，并出台《关于实施创新驱动发展战略增强四川转型发展新动力的意见》，明确提出要进入以创新驱动为主的发展阶段。

四川发力创新源头供给，优化高新技术战略布局，列出356项“技术攻关清单”，并由政府部门牵头组织推进110余项重大关键核心技术攻关，实施450余项重大科技研发项目，同时大力推动创新创业，培育创新环境。十八大以来，四川省专利申请量59.4万件，年均增长20.4%。

四川发力创新平台建设，为科技创新提供战略支撑。入选国家创新型省份，已建和在建的国家重大科技基础设施数量达到7个，占全国1/5；已建成科技创新平台1478个，其中国家级科技创新平台147个；中韩创新创业园等一批开放创新平台正加快建设。

根据科技部近日发布的《中国区域科技创新评价报告2016—2017》，全国31个省区市，四川综合科技创新水平指数排名第十一位，为20年来最高排名。

“重深度”与“求广度”结合

全国首批推广13条全面创新改革试验经验，8条来自四川

不久前，一个名为“真三维空间地理信息智慧云平台”的项目获得了四川军民融合基金1.2亿元的投资。

四川军民融合基金是全国首只省级军民融合基金，“真三维空间地理信息智慧云平台”是四川确定的首批军民融合重大创新工程之一。从首只基金成立到首个项目签约，过程只有短短几个月。作为全国8个全面创新改革试验区之一，四川正不断加速军民深度融合发展。

当前，四川正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。系统推进全面创新改革，是破解创新驱动发展瓶颈的关键。

从广度看，四川不仅依靠试点单位和地区先行先试，而且力求通过有组织的推广，将点位突破的“星火”迅速在全省形成“燎原之势”，带动全省逐步进入创新驱动发展轨道。

按照中央要求，四川推进全面创新改革试验，将依托成都、德阳、绵阳3个地区开展先行先试。为构建军民融合深度发展格局，四川自加压力，将试验范围拓展到天府新区和攀西战略资源创新开发试验区。其余各市州也积极对接，主动参与，由此形成“3+2+N”的全面创新改革试验布局。2017年9月，国务院正式印发《关于推广支持创新相关改革举措的通知》，全国首批推广13条全面创新改革试验经验，8条来自四川。

从深度看，四川创新改革不断完善并深化既有试点。近年来，四川不断对“9张清单”进行调整完善，已完成的任务及时清理，补充新鲜血液；不适宜继续试点的，及时终止。在此基础上，四川围绕军民融合等重点任务继续探索：全国首家军民融合科技支行在绵阳诞生；全国首个专利、商标、版权“三合一”的知识产权综合管理机构宣告成立……截至目前，国家授权30项改革任务已完成15项，9项取得重大进展。

改革红利在48.6万平方公里土地上充分释放。航空发动机研发中心、集成电路研发与产业化基地等军民融合重大项目开工建设。十大军民融合产业基地和军民融合技改升级项目已分别累计完成投资逾400亿元、300亿元。

“科技”与“经济”结合

科技进步对经济增长的贡献率比5年前提高6.2个百分点

2月19日，在中国商飞上海飞机制造有限公司总装车间内，工程师们坚守一线，向102架C919大型客机项目研发做最后的冲刺。今年内，这102架C919飞机将投入适航取证试验飞行。

和大飞机一起高飞的，还有四川的航空产业。C919大飞机身上，从外到内，从头到尾，有着不少“四川造”。最近几年，四川航空航天产业高速发展。初步估算，2017年全省航空制造业产值有望达到350亿元。

几年来，四川科技与经济融通发展态势日趋明显，经济转型发展新动能日趋清晰。

政府和市场的关系得到重构。近年来，四川省着力推动“供需”对接，举办第五届绵阳科博会，签约1114亿元；设立省科技成果转化投资引导基金；举办成果对接推介活动300余场次。

人才创新创业热情得到激发。四川省《激励科技人员创新创业十六条政策》《高层次人才特殊支持办法（试行）》等突破性政策文件在全省落地落实。

新优势不断壮大。“中国制造2025四川行动计划”开启，在集中精力抓好七大优势产业和战略性新兴产业的同时，进一步细化梳理出五大高端成长型产业、五大新兴先导型服务业，逐个研究部署，合力统筹推进。

新活力不断激发。《四川省推进供给侧结构性改革总体方案》实施，一方面大力做“减法”，坚决化解和淘汰落后产能，支持设立“僵尸企业”破产处置绿色通道；另一方面大力做“加法”“乘法”，重点推动高端成长型产业和新兴先导型服务业发展率先突破，大力实施创新驱动发展战略，抢占未来发展制高点。

截至去年，四川科技进步对经济增长贡献率达54%，比5年前提高6.2个百分点。高新技术产业总产值达1.8万亿元，占规模以上工业总产值比重较5年前提高7.1个百分点。5年间每年新增科技型中小微企业超2万家。

以创新驱动引领新旧动能转换，推动全省经济高质量发展，四川正加快形成产业结构优化、创新活力旺盛、区域布局协调、城乡发展融合、生态环境优美、人民生活幸福的发展新格局。

《 人民日报 》（ 2018年03月06日 22 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)