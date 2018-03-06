质量兴农，向农业强国转身

对话人：

何鼎鼎 人民日报评论员

邓 也 四川日报评论员

何鼎鼎：一个国家农业强不强，产量固然重要，但归根结底得用质量来衡量。今天你走进超市就会发现，一样农产品若是进口的，是有机的，是生产全过程可追溯的，就格外畅销，定价也会更高。“人民对美好生活的向往”成为农业发展的巨大契机，农产品全球化竞争、“舌尖上的安全”也构成挑战，如何把优质“产出来”，把安全“管出来”，把品牌“树起来”，中国农业确实到了提质增效的重要关口。

邓也：高质量不能挂在嘴上，必须坚持问题导向，先从顽疾入手。农业部确定2018年为“农业质量年”，提出通过2—3年，大城市郊区、“菜篮子”主产县基本实现按标生产，5年内逐步禁止使用剩余10种高毒农药等时间表。这些硬杠杠的落实，将会在根本上改变农业生产面貌。也只有真正坚持以问题为导向，坚持质量兴农、绿色兴农，才能做好农业供给侧结构性改革这篇大文章。

何鼎鼎：小农经济发达是中国几千年来的国情，分散的家庭生产导致的问题，需要以法治化、标准化、品牌化来解决。比如，加快修订农产品质量安全法，扩大食用农产品监测范围，已提上日程；山东正加快推进蔬菜标准认证中心建设；福建则希望强化安溪铁观音、武夷岩茶等知名品牌，提升农业整体品牌率。实现农业高质量发展的顶层设计和区域竞争正同步展开，甚至有不少省份已对照中央精神，着手将质量兴农关键指标纳入政府绩效考核评价内容。

邓也：没错，质量兴农之要，也在治理创新。在四川，被誉为“中国泡菜之乡”的眉山市东坡区为了“强产业”，专门成立泡菜产业局，负责原料基地建设、质量安全管理和泡菜品牌建设，仅2017年就“泡”出157亿元产值。四川很明白，有基地才有流水线，有品牌才有知名度，有加工才有附加值，有治理的出新，才能守住农业的初心。即使一味再简单不过的泡菜，当放入现代农业产业体系和“互联网+”的坛子中“腌制”，也会产生神奇的化学变化。

何鼎鼎：人们正期待着中国农业由大到强的化学变化。四川素有“天府粮仓”之美誉，去年两会，习近平总书记在参加四川代表团审议时就指出，四川农业大省这块金字招牌不能丢。在你看来，守住这块金字招牌的关键是什么？

邓也：既要有底线思维，更要有高标准追求。首先是将安全管起来，守住从田园到餐桌的每一个关口；其次就是要实现从单个品牌向品牌集群发展。比如通过在“优、绿、特、强、新、实”上用功，使四川实现了川茶、川酒、川菜、川药、川果等“川字号”特色效益农业集群式崛起，而区域农业品牌价值的整体提升，必将极大地推动农业大省向农业强省华丽转身。

何鼎鼎：质量兴农，同样离不开一批爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民。今年的中央一号文件明确“大力培育新型职业农民”，要求全面建立职业农民制度，“造就更多乡土人才，聚天下人才而用之”，这为破解农村人才瓶颈制约、走质量兴农之路提供了制度性方案。

邓也：要实现质量兴农，人的因素至关重要。没有农民职业化，就没有农业的现代化。事实上，人力资本下乡，在乡村振兴的所有环节都占据了极其重要的位置。在中央一号文件的基础上，四川提出“全面建立新型职业农民制度”，突破以往的简单培训，提出了更高的成体系的要求。我们相信，新型农民与质量兴农将互相吸引、互相促进。当质量兴农能为农业带来更高附加值、让从业者过上更体面、有尊严的生活，必然吸引更多有志之士投身土地，为中国农业的更高质量发展提供强大的人才支撑。

《 人民日报 》（ 2018年03月06日 07 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)