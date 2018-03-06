发扬奋斗精神 奋力苦干实干 推动决胜全面建成小康社会部署落地生根

新华社北京3月5日电 中共中央政治局常委、中央书记处书记王沪宁5日下午来到他所在的河北代表团，同代表们一起审议政府工作报告。

王东峰、许勤、张业等代表围绕政府工作报告，就推动党中央重大决策部署落实、推动高质量发展、增强县域经济发展活力等积极发言。王沪宁认真听取大家发言，不时同代表们交流。王沪宁表示，李克强总理所作的政府工作报告体现了党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，体现了党中央关于今年工作的安排部署，完全赞成这个报告。

王沪宁表示，过去5年极不平凡，以习近平同志为核心的党中央举旗定向、运筹帷幄，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，国家经济实力、科技实力、国防实力、综合国力、国际影响力和人民获得感显著提升。

王沪宁希望河北认真落实习近平总书记关于河北工作的重要指示精神，全力抓好党中央确定的重大战略部署的实施，在加快建设经济强省、美丽河北上取得新成绩。要学懂弄通做实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，引导干部群众坚决维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要聚焦打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，牢固树立和落实新发展理念，深化供给侧结构性改革，加快推进创新发展、绿色发展、高质量发展。要落实以人民为中心的发展思想，办好群众期待的实事和民心工程，增强人民获得感、幸福感、安全感。要深入贯彻新时代党的建设总要求，推动党员、干部保持政治本色、发扬奋斗精神，以苦干实干推动决胜全面建成小康社会部署落地生根。

《 人民日报 》（ 2018年03月06日 04 版）

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