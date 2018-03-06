保持经济社会持续健康发展 根本是要全面贯彻<br>习近平新时代中国特色社会主义思想

新华社北京3月5日电 中共中央政治局常委栗战书5日下午来到他所在的江西代表团，同代表们一起审议政府工作报告。刘奇、周萌、左香云等代表围绕审议报告、结合江西实际先后发言。栗战书边听边记，同大家一起深入讨论。

在认真听取代表们发言后，栗战书指出，李克强总理所作的政府工作报告，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，充分体现了党的十九大精神，是一个高举旗帜、客观全面、团结鼓劲的好报告。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民，砥砺前行，励精图治，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，中国特色社会主义进入了新时代。在这一伟大历史进程中，确立了习近平总书记的核心地位，形成了习近平新时代中国特色社会主义思想，这在党和国家事业发展历史上具有重大而深远的意义和影响。

栗战书指出，过去5年我国经济社会发展取得的成绩，根本在于党中央统揽和切实加强了对经济工作的领导，在于坚持新发展理念的引领，在于党中央对国内国际形势和我国经济发展阶段特征及时进行前瞻性分析和科学判断，在于果断推出系列政策措施加强对经济运行的调控。正是以习近平同志为核心的党中央的正确领导，我们才在一系列发展问题上取得了关键性突破，巩固了稳中有进、稳中向好的发展态势。做好今年经济社会发展工作，根本上还是要全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是以新发展理念为主要内容的经济思想，全面贯彻党的十九大精神，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，推进高质量发展，打好三大攻坚战，确保中央各项决策部署的全面贯彻落实。

栗战书强调，习近平总书记对江西人民有着深厚感情，对江西革命老区这片热土寄予厚望，也对江西工作提出了具有很强方向性、战略性、指导性、针对性的重要指示要求，是江西各项工作的总方针、总纲领，要扎扎实实抓好贯彻落实。江西是一片红色的土地，是一片充满希望的土地，已经有了很好的发展基础。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，江西省委、省政府团结带领各族干部群众，大力弘扬井冈山精神，艰苦奋斗、开拓进取，就一定能谱写出新时代中国特色社会主义伟大事业在江西生动实践的新篇章。

《 人民日报 》（ 2018年03月06日 04 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)