中消协：16款吸油烟机测试 整体质量较高

人民网北京3月6日电 （邢郑） 吸油烟机作为一种用于厨房排除油烟的家用电器产品，已成为现代家庭必不可少的厨房电器，其销量在整个家用电器产品市场中也占据相当大比例。

为了更好的展现吸油烟机商品的质量状况，中国消费者协会于2017年10月至12月，对目前市场上销售的部分品牌的吸油烟机，根据消费需求，分别测试了安全项目和性能项目两个重要指标。6日上午，中消协公布了试验结果。

据悉，本次比较试验样品共计16款，涉及13个品牌，样品均由中国消费者协会工作人员，以普通消费者身份从北京市家电卖场、以及互联网平台购买， 价格从298元/台至5568元/台不等。

结果显示，吸油烟机整体质量较高，安全性能完全符合国家要求，只是个别产品性能指标有差异或不达标。本次比较试验的所有样品在安全项目上均未发现质量问题，消费者可以放心使用。吸油烟机结构相对简单，经过几十年的发展，其技术已经比较成熟，如果企业严格按照安全标准进行设计、生产，基本都能满足安全要求。

中消协相关负责人表示，当厨房内充满油烟时，顶吸式吸油烟机效果相对较好。由于瞬时气味降低度是考核吸油烟机短时间内降低房间污浊空气的能力。因此，本次比较试验模拟当厨房充满油烟的情况，3分钟内吸油烟机将房间内的油烟降低多少的能力。瞬时气味降低度数值越高，说明在短时间内吸油烟的效果越好。

据比较试验结果显示，由于顶吸式吸油烟机说明书中规定的安装高度一般都高于侧吸式吸油烟机，当整个房间内充满油烟时，顶吸式吸油烟机的吸烟效果相对较好。

从以上图表可以看出，大部分产品的实测瞬时气味降低度在70%～80%之间，都能够满足消费者日常烹饪时对大量油烟清除的需要。

此外，对于吸油烟机在工作时产生的噪声也进行了比较试验。在本次比较试验的所有型号样机中，仅有1个型号的样机没有明示噪声值，其他15个型号均明示了噪声限值。根据实测噪声，本次比较试验中大部分吸油烟机噪声在69dB（A）至71dB（A）之间，低于噪声标准限值73dB（A）。说明目前市场上在售吸油烟机在噪声控制上整体情况良好。

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