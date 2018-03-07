鼓励创业先要优化环境

就业是最大的民生，也是经济发展最基本的支撑。政府工作报告中谈到了就业创业方面的成就，听后深受鼓舞。这是实施积极就业政策的结果，是践行以人民为中心发展思想的结果。要实现政府工作报告中指出的促进大众创业、万众创新蓬勃发展，我认为首先要优化环境，出台政策措施，营造社会舆论导向；二要打造创业就业平台，构建“亲”“清”新型政商关系，激发和保护企业家精神；三要提升创业就业能力，教育引导高校毕业生树立正确的就业观念，主动投身创业。

（本报记者 韩俊杰 孙 振整理）

《 人民日报 》（ 2018年03月07日 09 版）

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