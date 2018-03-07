用“店小二”精神改善营商环境

雷动风行惊蛰户，天开地辟转鸿钧。正在进行的两会，不仅是对过去工作的回顾，更是对未来事业的筹划。两会的每一项议程，都如同连通会场内外的枝条，让时代的奋斗者找到迎春绽放的位置。

政府工作报告，让各行各业看到了什么新机遇？代表委员的声音，又传递着地方发展的哪些新经验？两会时间，如何激荡起会场外的奋斗热潮？我们以一组“一线视角·两会时间”，和读者一起倾听会场内外的故事，把握新时代的新气象。

——编 者

3月5日，政府工作报告引人注目地强调“优化营商环境”，要求深化“放管服”改革，坚决为企业松绑，释放了一堆“大礼包”。优化营商环境，被提升到“解放生产力、提高竞争力”“破障碍、去烦苛、筑坦途，为市场主体添活力，为人民群众增便利”的高度。

政府工作报告中的这一要求，也深化了记者在基层采访得到的感性认识。近来，一些经济下行压力较大的地方，出现了对营商环境的诟病。看来，不能把经济滞后，一概归咎于资源匮乏、基础薄弱和政策不给力，没有依法依规、温暖透明的营商环境，凡事靠关系、靠熟人不靠制度，到了手的“金娃娃”也会飞走。

一直肩负“改革开放排头兵，创新发展先行者”使命的上海，不久前因为在全国城市率先迈进GDP3万亿元高门槛而引人注目，高起点如何实现新突破？据记者观察，可以从2018年后，上海出现的一个流行语窥见端倪——“店小二”。这和上海决策层自我革命“放大招”有关。

去年底，各党政机关都忙着工作收尾，上海却出人意料高规格插入一个优化营商环境推进大会，书记、市长双双出席，话也说得很重。参会者的一个感觉是，不抓营商环境，就别夸口敢闯敢试、勇于担当，就等于漠视改革。按市委书记李强的说法，营商环境是一个地方发展的重要软实力，也是核心竞争力。有的话听来甚至让人有点瞠目：“政府公务员要强化服务意识，当好服务企业的‘店小二’，做到有求必应、无事不扰。”

也有干部想不通：不是有中央八项规定精神，不能和企业走得太近么？澄清的声音很坚定：“习近平总书记用‘亲’‘清’二字描述新型政商关系，‘亲’的前提是‘清’，而没有‘亲’也谈不上‘清’。经济要发展、改革要推进，政府部门、领导干部就不要怕与企业、包括民营企业打交道。”官商之间“勾肩搭背”不行，“背靠着背”也不行。对企业不闻不问，敬而远之，以防止“说不清楚”，同样是发展的阻碍。“今天特别要学会的，是摸清企业的痛点、堵点和难点”。看来，唱响“店小二”精神，打造更加优良的营商环境，已成强力推动上海新一轮改革开放的突破口。

百舸争流，奋楫者先。上海决策层有意识地向领导干部灌输强烈的忧患意识和对标意识——“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感。优化营商环境，说白了就是政府的自我革命。上海有位干部，听说江苏项目投资审批50天左右就能完成，感到难以置信，“不可能啊！”跑去一看心服口服。回来之后也不含糊，短短几个月，就把项目投资审批生生压到48天！一位基层干部说，原来只想着“物理反应”，各个部门各自压缩，但还是公文旅行；一对标，发现完全可以“化学反应”，一张桌子上几个部门共同审结，流程再造大有潜力。

上海正琢磨的是，怎么让全世界优质企业都感受到上海的营商优势，不光是政府审批改革，更有软环境塑造，服务功能的强化。上海态度坚决，“必须对标国际最高标准、最高水平，努力打造世界一流的法制化、国际化、便利化营商环境，使上海成为贸易投资最便利、行政效率最高、服务管理最规范、法制体系最完善的城市之一”。发达地区在营商环境方面好上加好，别处怎能不“快马加鞭”？

（作者为本报上海分社记者）

《 人民日报 》（ 2018年03月07日 05 版）

(责编：仝宗莉、李栋)