中国华电去年销售收入逆势增长 做高质量发展的主力军

2017年——
销售收入逆势增长，资产负债率连年下降，发电量稳步提升，超额完成国资委考核目标任务
2017年，中国华电集团有限公司（简称中国华电）交出了一份亮眼的成绩单：销售收入逆势增长，资产负债率连年下降，发电量稳步提升，超额完成国资委考核目标任务……在复杂多变的经营形势下，中国华电深入学习贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神，航舵稳、动力足、活力旺，勉力敬事，拓路踏歌，驶出中国华电高质量发展的新航程。
经营发展“航舵稳”
发展稳，清洁能源、海外发展“同频共振”。中国华电加快向清洁能源转型，瞄准低碳化、清洁化、智能化的发展方向，2017年核准的电源项目全部为清洁能源，清洁能源装机占比达38.9%，水电、天然气发电、分布式发电装机规模均居同类型企业首位；把握“一带一路”发展机遇，“走出去”快马加鞭，海外在运在建达272万千瓦。
安全稳，安全环保、护航保电“形象双优”。中国华电推进本质安全型企业建设，火电机组合计停运时间同比减少11.1%，106家火电企业完成排污许可证申领，170台7328.4万千瓦燃煤机组完成超低排改造，60万千瓦及以上高效节能环保型煤电机组占煤电装机的50%；圆满完成党的十九大、全国两会、厦门金砖会晤等保电工作。
科技创新“动力足”
这是加速转型发展的一年，中国华电向清洁进发。在“中国华电”官方微信发布的“2017年华电十大绿色工程”中，国内单机容量最大、技术最先进的9H型燃气机组——华电广州增城燃气冷热电三联供工程赫然在列。国家“西电东送”接续基地和西南水电建设新基地——金沙江上游水电工程获得重大进展。
这是科技创新发展的一年，中国华电将创新融入血脉。在繁华都市上海，矗立着环境优美的上海奉贤电厂，这里首次应用自主研发立式余热锅炉低频噪声源头控制技术，最大限度减少了噪音污染，填补了国际相关技术空白，达到国际领先水平。
创新是引领发展的第一动力，更是中国华电臻于高质量发展的不竭动力。2017年，国内首台TM2500航改机机组顺利组装下线，迈出了向分布式能源产业国际化发展的关键步伐。全国首个高效超超临界抽凝供热项目——华电国际十里泉发电厂9号机组投产，各项指标均处于国内领先水平。华电科工承建的滨海北H1区10万千瓦海上风电项目，创造我国海上风电开发“第一速度”，成功荣获了2017年度“中国电力优质工程奖”。
10年来，中国华电实施科研项目900多项，累计拥有有效专利2364项，获得中国电力科学技术奖54项，打造华电创新发展升级版，为推动高质量发展提供强大持久的内生动力。
这是外拓发展的一年，中国华电国际化步伐稳健。在海滨水畔，华电巴厘岛电厂解决当地用电、促进绿色和谐发展得到高度赞扬。在亚欧丝路，中国在俄罗斯最大的电力投资项目——华电捷宁斯卡娅电站投产发电；中国华电迄今在海外总投资最大的燃煤电站项目——越南沿海二期燃煤电站开工建设。
瘦身改革“活力旺”
“减”出新空间，“加”出新希望。纵览中国华电今年业绩，“三去一降一补”任务扎实推进，供给侧变革力、平衡力、稳妥力、行动力协同并发。
从“去产能”维度看，2017年中国华电超前研判电力产能过剩风险，主动停建12个煤电项目近1500万千瓦。
从“推压减”维度看，中国华电扎实推进“处僵治困”，超额完成第一阶段“压减”目标，存量压减达108户，全年完成12户“僵尸企业”处置任务。
从“补短板”维度看，中国华电落实国企“1+N”政策，深化国有体制改革，完成公司制改制工作；完成管控体制优化调整，优化整合了集团本部、跨区域上市公司、区域公司管理力量，压缩管理层级，优化资源配置，提升管控效能。
中国华电董事长、党组书记赵建国表示：新时代，中国华电将加快建设具有全球竞争力的世界一流能源企业，全力开创新时代高质量发展新局面。
《 人民日报 》（ 2018年03月07日 18 版）
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