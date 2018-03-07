用生物质能源助力“三大攻坚战”

当前，我国经济发展正面临防控金融风险、精准扶贫和治理污染三大攻坚任务，大力发展生物质能源产业，对于完成这三大攻坚任务具有十分重要的意义。

生物质能源是精准扶贫抓手

生物质能源产业所需原料主要分布在我国农村的耕地与林地上，产业基础扎根于农村县域经济，与亿万农民天然联系。该产业具有万亿元发展潜力，每年可为农民增收数千亿元，目前已成功实践可复制、可推广、可持续的产业扶贫模式。在该产业链的重要环节——农林业废弃物收储运体系建设方面，业界积极推动以能人带动建档立卡贫困家庭组建专业合作社，生物质能源企业保障性全额收购原料。业界还与地方政府一道，为合作社提供采收设备和场地、知识与技能培训及贫困户原料补贴等，共同致力将农民打造成有知识、有技能的产业工人，将合作社打造成产品有质量、管理有标准、阳光公平、互助友爱的新型农村共享专业组织。

2017年全国生物质能源产业给农民带来增收超过150亿元。近两年，全国“万企帮万村”扶贫经验交流会及先进表彰活动中均有生物质能源企业代表。

改善农村能源供给重要突破口

生物质能源资源主要包括农林业废弃物、畜禽粪便、污水处理厂污泥、城镇居民生活垃圾等，目前这些废弃物绝大部分未得到有效利用，造成严重的水、土、空气污染。当前我国的生物质能源产业发展不充分、不平衡的问题十分突出，但未来发展空间巨大。

在商业化技术方面，利用生物质原料已能够实现高品质、高清洁电能、热能、燃气、燃油及冷源等5种核心能源商品的稳定生产，而在我国农村，绿色能源商品十分短缺，尤其是热能、燃气、燃油及冷源这4种能源商品长期供不应求。大力发展生物质能源产业，推动我国农村能源从生产到消费领域掀起一场革命已是必然选择。我国农村能源供给侧结构性改革将从分布式、分散式能源运营与管理体制机制变革中取得突破，百姓将共同收获能源革命成果、分享改革红利，生物质能源产业将成为我国农村县域经济发展新的增长极。

承担治污染保蓝天责任与使命

我国空气污染主要是过度发展重化工产业、过量使用化石能源的结果。其污染物主要来自煤炭消费，尤其是北方冬春两季城乡居民采暖大量散烧煤炭。我国大型工厂均被要求配置除尘脱硫脱硝等环保设备，且脱除效率一般在99%以上，而民用燃煤锅炉很少配置环保设施，污染物基本直排。有关数据表明，民用锅炉排放的污染物可能占大气污染物总量的60%以上。

这场“蓝天保卫战”直接关系着亿万民众的健康与福祉，尤其是治理我国较为严重的京津冀地区空气污染，必须实施六省两市联动计划。若将六省两市未被有效利用的废弃物资源，包括农作物秸秆、城镇居民生活垃圾、畜禽粪便及城市污泥等均实现高效能源化利用，足以替代2亿吨民用动力煤，可减少京津冀地区约60%的大气污染物排放。若在六省两市500个县市建设多元多态联合超净生物质能源工厂生产城镇居民必需的能源商品，可全面替代相关市县民用采暖近万台燃煤锅炉。这一规划不仅在京津冀地区，而且在全国都已完全具备商业及技术可行性，生物质能源产业将在我国治理污染、打赢蓝天保卫战的行动中发挥不可替代的作用。

振兴实体防控风险的重要选项

生物质能源产业是我国战略性新兴产业，具有技术密集、资本密集、劳动密集、产业链条长、带动力度强的特点。若将我国现有可作为能源资源利用的农林业废弃物、城镇居民生活垃圾、畜禽粪便、城市污泥等废弃物进行开发，在我国近3000个县市建设多元多态联合超净小型能源工厂，可以替代约10亿吨动力煤的使用，不仅对治理污染意义巨大，而且还将带动超千万社会就业，每年让农民增收超过千亿元，通过投资拉动装备制造业与服务业实现万亿元国内生产总值增长。

更重要的是，若在我国农业耕地、有林地及尚待开发的宜林宜草地区积极兼顾实施种植能源战略，可在我国本土上实现能源自主、安全、稳定体系建设，对国内生产总值贡献超过10万亿元。我国金融业支持这一产业发展，不仅能切实防范金融脱实向虚风险，而且能分享绿色发展成果。

应大力发展生物质能源产业，让其为我国经济、社会、生态发展贡献力量。当前亟须积极整合国有企业核心生产要素资源优势和民营企业创新优势发展混合经济，以能源央企为主体，主导行业战略重组工作，带领、吸纳业内优势民营企业参与，迅速培植我国该领域以国有资本为主导的千亿乃至万亿元领军企业，将生物质能源产业迅速打造成国民经济支柱产业之一，通过“一带一路”走出去，引领广大发展中国家共同建设生态文明，让中华民族伟大复兴为人类进步事业做出积极贡献。

（作者为阳光凯迪新能源集团有限公司董事长）

《 人民日报 》（ 2018年03月07日 19 版）

(责编：仝宗莉、李栋)