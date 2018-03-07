总书记最牵挂的就是困难群众，暖了大家的心。我们村以前家家户户养羊，挣不了几个钱。如今建合作社、走规模化路子，乡亲们都捧上了金饭碗！

——张宏祥代表（山西右玉县威远镇张千户岭村村委会主任）

打好精准脱贫攻坚战，是企业的重要社会责任，责无旁贷。电商企业应积极发挥自身优势，破解贫困地区“资源限制”，开辟脱贫攻坚的“新路子”。

——刘强东委员（京东集团董事局主席）

（本报记者邓建胜、袁泉、贺勇、马跃峰、周亚军、张洋、李昌禹、谢雨、程焕）

《 人民日报 》（ 2018年03月07日 01 版）

(责编：仝宗莉、蒋琪)