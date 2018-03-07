扎实推动经济高质量发展

总书记重要讲话给中国经济发展指明方向。高质量发展离不开高素质技工队伍，让他们学习有平台、晋升有舞台，中国经济才有持续动力。
——刘加军代表（中国能建中能装备北京公司员工）
我国装备制造业正沿着高质量发展的路子迈进，并从跟跑逐步实现并跑领跑，这离不开创新驱动。希望国家加大对创新型企业的支持力度。
——王杜娟代表（中国中铁工程装备集团总工程师）
（本报记者邓建胜、袁泉、贺勇、马跃峰、周亚军、张洋、李昌禹、谢雨、程焕）
盛来运：中国经济保持中高速增长 持续运行在合理区间 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局党组成员、总经济师盛来运对此解读称，中国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶；经济持续运行在合理区间，发展态势呈现…【详细】
2017年全国居民人均可支配收入25974元 同比增长9.0% 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，全年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。…【详细】
春节旅游收入4750亿元 广东四川等10省游客最多 人民网北京2月22日电 据国家旅游局官方网站消息，经国家旅游局数据中心综合测算，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。广东、四川、湖南、江苏、河南、安徽、山东、广西、湖北、浙…【详细】
交通部：春运过半 累计发送旅客13.83亿人次 人民网北京2月22日电 据交通运输部官方网站消息，2月20日，为期40天的2018年春运已经过半。从2月1日至2月20日，春运前20天全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客13.83亿人次，比去年同期下降1.85%。其中，铁路发送旅客1.7…【详细】