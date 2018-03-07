扎实推动经济高质量发展

总书记重要讲话给中国经济发展指明方向。高质量发展离不开高素质技工队伍，让他们学习有平台、晋升有舞台，中国经济才有持续动力。

——刘加军代表（中国能建中能装备北京公司员工）

我国装备制造业正沿着高质量发展的路子迈进，并从跟跑逐步实现并跑领跑，这离不开创新驱动。希望国家加大对创新型企业的支持力度。

——王杜娟代表（中国中铁工程装备集团总工程师）

（本报记者邓建胜、袁泉、贺勇、马跃峰、周亚军、张洋、李昌禹、谢雨、程焕）

《 人民日报 》（ 2018年03月07日 01 版）

(责编：仝宗莉、李栋)