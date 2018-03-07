原标题：取消流量漫游费 获网民点赞

国务院总理李克强3月5日在政府工作报告中提出，加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量漫游费，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国建设加油助力。

不少网民称，在去年取消手机国内长途和漫游费的背景下，今年再次督促取消流量漫游费，这是政府对“提速降费”的深化，是对民众关切和期待的响应，网民纷纷为此点赞。

再次送出民生福利

据报道，对于流量漫游资费的取消，预计工信部很快会披露具体时间表，相关的工作将统一进行部署。而三大电信运营商也集体表态，将立即行动、全力以赴。

有网民称，从取消手机国内长途和漫游费，到取消流量漫游费，这是技术革新的大势所趋，更是民心所向。

网民“澎湃”说，政府工作报告连续两年瞄准漫游费，是官民良性互动的体现。政策在民意推动下，向不合理的漫游费步步紧逼，不留死角。政府在为民生送福利的同时，也是对相关企业经营方式的规范。

网民“深晚”提出，目前手机国内长途漫游费已经被全面取消，流量收费却还有省内和省外之分。而随着我国全面进入4G时代，乃至朝着5G时代迈进，取消流量“漫游”费在技术上已然不存在什么难题。而且，相较语音通讯业务，当下民众使用更多的是数据流量业务，在数据流量与民众生活息息相关的今天，取消流量“漫游”费比取消国内长途漫游费更加具有实效性，也能给民众和企业带来更多的实惠。

网民“夏振彬”说，在智能手机时代，相比于通话长途漫游，人们更在乎的是网速、流量。如今，社会流动性不断增强，人们的活动半径越来越大，早上在广州、下午身在北京已再正常不过；异地务工、求学等也日渐频繁，所以，三大电信运营商有必要回应用户需要，在提速降费方面更进一步，加大数据业务优惠力度，进一步让利于民。

助力运营商自我革新

网民“扶青”认为，“提速降费”关乎国家“互联网+”行动计划和“宽带中国”建设，更关系到公众利益。

有分析指出，取消流量漫游费，受益人群覆盖范围将会非常广泛，从月移动资费10元到月移动资费150元的用户，都可能成为受益者。

有网民称，中国经济的一个重要优势便在于巨大的统一市场，只有人员、信息能够自由流动，统一市场才能发挥出最大的能量。取消漫游费，对运营商短期而言，会造成相对有限的损失，但在其他方面却会带来十分可观的利好。4G已经普及，5G即将到来，到时候通信业肯定会出现新的应用场景、商业模式，不设漫游条款应该永久成为通信业的共识。这是建设“数字中国”、网络强国的基本要求。

网民“深晚”认为，对于各大通信运营商来说，取消流量漫游费未尝不是一个自我革新、完善、提高的契机。有机构的研究报告表明，中国的移动用户流量增长红利期已经结束，以高质量服务争取用户才是重要的竞争着力点。就从日常生活经验看，网速快慢、流量资费高低就是人们选择和评价通信运营商的重要依据。可以说，哪一家通信运营商能够率先响应总理的号召，乃至在网络“提速降费”方面迈出更大步伐，谁就能够在新一轮资费改革中首先赢得消费者的口碑，从而获得更大的发展空间和更多的发展机遇。

而网民“杜建民”提出，流量漫游费取消后，运营商面临发展模式的考验，也面临独立创新的机遇。运营商的套餐资费体系需要作出调整，以帮助弥补漫游费取消后的营业减收损失，包括各种升档包、提速包、日租包、分享包等。

(责编：朱一梵、李栋)