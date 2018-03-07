河北全面彻底排查“两客一危”和重型货车

人民网北京3月7日电 （记者乔雪峰） 记者从河北省交通运输厅获悉，邢台“2·27”事故发生后，河北省交通运输厅在配合做好事故善后处置、事故调查的同时，将此次事故在全系统进行警示通报，要求省内各级运管部门立即对全省“两客一危”和重型货车进行全面彻底排查，强化车辆源头管控，加大与公安等部门联合执法力度，严厉打击私自揽客、超范围经营等违法违规行为。

围绕全国两会这一重要节点，河北省交通运输厅突出重点车船、重点区域、重点部位、重点人员，细排查、严管控，坚决严禁技术状况不达标的设施设备投入运营，严禁逾期未检验、逾期未报废的客运车辆和逾期未审验、逾期未换证、记满12分的营运驾驶人投入运营。对客运车辆，逐车逐线开展检查，确保车辆按照许可路线、班次、站点安全运行；督促企业严格落实主体责任，切实做好源头安检、实名购票和乘车管理。加强危险品运输车辆安全管控，严防不法分子利用物流渠道将危险品非法运入北京，全力做好环京“护城河”安保工作。

河北省交通运输厅继续严格落实包保责任，全国两会召开前和召开期间，两次派出由厅领导带队的11个督导组，采取突击检查、暗查暗访等方式，分赴各市基层一线开展专项督查，推动安全责任落细落实。目前，第一轮督查正在进行，把道路客运安全作为督查重点，大力督促各级责任和防范措施落实，坚决维护安全生产形势持续稳定。

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