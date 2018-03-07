福布斯:亚马逊CEO千亿美元登顶世界首富 马化腾亚洲第一

人民网北京3月7日电（记者孙博洋） 日前，福布斯发布了最新的全球亿万富豪榜。榜单显示，来自亚马逊的杰夫·贝索斯以1120亿美元的总财富成为新一任世界首富，来自腾讯的马化腾以453亿美元身家不仅成为了中国首富，也成为了亚洲首富。

来源：2018福布斯全球富豪榜

据福布斯榜单显示，在2017年杰夫·贝索斯的财富增加了392亿美元，这让他以1120亿美元的身家登顶世界首富，超过了在过去24年里18次问鼎的比尔·盖茨。盖茨以900亿美元的身家名列榜单第二，“股神”沃伦·巴菲特以840亿美元身家排在第三。

榜单还显示，2018年榜单前20位的亿万富豪的净财富额创历史新高，达到1.2万亿美元，进入榜单前20的门槛也随之升高，达到390亿美元。

在今年的榜单上，有2208位亿万富豪入榜，净财富总额达到9.1万亿美元，平均净财富41亿美元，创历史新高。

从上榜的富豪人数来看，亚太地区最多，有827人；其次是美国，有585人。中国内地新上榜富豪最多，达到89人，其次是美国，有45人。

新发布的的榜单显示，马化腾以453亿美元身家成为中国和亚洲首富，世界排名第17位。马云以390亿美元身家名列世界第20位。李嘉诚以349亿美元排在第23位，许家印以303亿美元位列第24位，王健林以300亿美元位列第26位。

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