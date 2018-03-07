全国人大代表、天津市市长张国清6日下午在天津代表团媒体开放日上表示，天津正在积极申报“京津冀自由贸易港”。

张国清表示，天津将加大天津自贸试验区制度创新的力度，积极申报“京津冀自由贸易港”，这个自由贸易港不仅是天津的自由贸易港，而是为整个京津冀服务的、是整个京津冀地区对外开放的平台。

今年1月，张国清在天津市政府工作报告中表示，天津将高标准建设自贸试验区，积极申报建设自由贸易港。据了解，关于申报“京津冀自由贸易港”，天津正在会同北京、河北共同努力。

所谓自由贸易港，通常是指设在国家与地区境内、海关管理关卡之外的允许境外货物、资金自由进出的港口区，外方船只、飞机等交通运输工具也可自由往来。

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