国资国企改革全面步入质量提升年

2018年政府工作报告提出，深化基础性关键性领域改革，而排在首位的便是“推进国资国企改革”。《经济参考报》记者采访了解到，今年国资委将通过管资本为主的职能转变，来推动国企改革的全面深化，使国企走在高质量发展前列。其中，以授权经营体制为主的国资改革是改革的“牛鼻子”，随着出资人监管权责清单落地临近，放权、授权范围将进一步细化和扩大。同时，作为完善国有资产管理体制、改革国有资本授权经营体制的重要载体，国有投资、运营公司试点将深化扩围，升级至综合性改革，目前多个央企有意争取入围。

出资人监管权责清单落地临近

2018年政府工作报告提出，国有企业要通过改革创新，走在高质量发展前列。

“这是一篇大文章。”在全国政协委员、国务院国资委副主任黄丹华看来，为落实这一改革任务，要坚持大力推动供给侧结构性改革，要加快创新，加快国有经济布局优化调整，而且还要不断深化国有企业的改革，激发企业的活力和创造力，同时国资委将通过管资本为主的职能转变，来推动国有企业改革的全面深化。强化管资本职能，取消授权下放的一些工作事项，完成内部职能和机构的调整。

《经济参考报》记者了解到，政府工作报告中“制定出资人监管权责清单”的论述引起了多位政协委员和专家的热议。“下一步国资委要加快研究制定权力清单和责任清单，要优化监管方式，提高监管效率，把该管的要管好，不该管的要放给企业。”对于这一热点，黄丹华在6日的政协经济界别小组讨论中如此回应。

当日，全国政协委员、国家开发投资公司（下称“国投”）董事长王会生在接受《经济参考报》记者专访时透露，权责清单征求了企业的意见。事实上，近期，多地国资委已经加快国资监管体制改革，例如北京、成都、合肥等地纷纷出台国资委出资人监管权力和责任清单，其中投资监管与融资监管力度有加码趋势。

“报告开门见山，直接提出制定出资人监管权责清单，可谓响鼓重锤。”中国企业研究院首席研究员李锦向记者表示，2018年是国资国企改革的深化之年，也是改革质量提升之年。十九大报告提出建立授权经营体制，现在具体化了，从建立权责清单入手，进入操作阶段，“政府及国资委有哪些权、哪些责任，自己列出来，这是一场自我革命。”

国务院国资委研究中心研究员胡迟也表示，出台国资监管权力和责任清单后，监管将更细化，会有很多新的内容。

在全国政协委员、上海市国资委副主任林益彬看来，国资委自身的改革跟企业集团的改革、国有资本投资运营公司的改革，三者是分不开的，一项一项分头去试点改革，实际上有些问题是解决不了的，应该联动推进国资监管机构、国资运营平台和企业集团改革。

投资运营公司试点扩围升级

2014年起，国务院国资委先后选择了神华集团有限责任公司（下称“神华集团”）、国投等八家央企开展国有资本投资公司试点，并选择了中国诚通控股集团有限公司、中国国新控股有限公司两家央企开展国有资本运营公司试点，而截至2017年底，各地国资委共改组组建国有资本投资、运营公司89家。

2018年政府工作报告提出，深化国有资本投资、运营公司等改革试点，赋予更多自主权。“两类公司试点取得了积极效果。在总结经验的基础上，今年进一步扩大两类公司试点范围，更重要的是要在推进综合性改革上下功夫，着力提高国有资本运作效率和水平。创新国有资本运营模式，推动各类国有资本基金规范运作、发展壮大。”国务院国资委主任肖亚庆介绍说。

王会生介绍说，作为首批国有资本投资公司试点企业，国投相关工作已取得阶段性成果，下一步深化主要是在混合所有制改革、重组整合、加快形成有效制衡的法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制、打造一流企业等方面下功夫，希望可以作为综合性改革试点，将落实董事会职权、市场化选聘经营管理者等试点内容纳入其中，加大在重大决策、人事任免、考核激励等方面的授权力度，“工资总额等方面可能逐渐让试点单位放开去探索。”

同为国有资本投资公司试点的神华集团，在2017年8月28日与中国国电集团公司重组为国家能源投资集团有限责任公司。全国政协委员、国家能源投资集团有限责任公司总经理凌文向《经济参考报》记者透露，第一步是先把两家的整合完成，同时也会制定国有资本投资公司试点的总体设计，这将是一个超前的、整体的谋划，“我相信未来会是一个很好的案例。”

全国政协委员、中国铝业集团有限公司董事长葛红林在接受《经济参考报》记者专访时也表示，中铝集团下一步将按照高质量发展要求，坚持改革创新转型升级工作总基调，突出问题导向，全面深化改革，推动“三大变革”，力争通过争取国有资本投资公司试点，牵引带动集团综合性改革。

推进八大领域重组整合

2018年政府工作报告提出，继续推进国有企业优化重组和央企股份制改革，加快形成有效制衡的法人治理结构和灵活高效的市场化经营机制，持续瘦身健体，提升主业核心竞争力，推动国有资本做强做优做大。

“加强顶层设计，按照‘成熟一户、推进一户’的原则，稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域中央企业战略性重组，促进国有资本进一步向符合国家战略的重点行业、关键领域和优势企业集中。”肖亚庆在2018年央企、地方国资委负责人会议上表示，以拥有优势主业的企业为主导，发挥国有资本运营公司专业平台作用，持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资源整合，减少重复建设。

凌文认为，神华集团和中国国电集团的重组整合，一方面解决了煤电顶牛的问题，另一方面也解决了过剩的问题，“哪些业务不好，我们自己内部就淘汰下去，这是真正的调结构转方式，用市场化而不是政府行政来解决。”他希望在整个行业内，煤电联营都能有深度融合。

葛红林也表示，将发挥好行业主导地位，积极推进内外部整合，改造提升传统动能，培育发展新动能，加快建设具有全球竞争力的世界一流企业。

此前曾有消息称哈尔滨电气集团有限公司（下称“哈电集团”）和中国一重集团有限公司酝酿重组，对此，全国政协委员、哈电集团董事长斯泽夫予以否认。他在接受《经济参考报》记者专访时表示，中央企业的重组是必然的，但关键是怎么重组，“简单地1+1重组，还是简单为生存重组，我认为应该瞄准20年以后世界经济和制造业是怎样去把握重组。”

王会生则建议，完善国有资本投资公司试点改革的配套政策，同时在兼并重组方面能有一些顶层设计，这样能相互协同发挥更大效应。

(责编：李栋、赵爽)