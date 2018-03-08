2月末我国外汇储备规模为31345亿美元

本报北京3月7日电 （记者王观）中国人民银行公布的最新外汇储备规模数据显示，2月末，我国外汇储备规模为31345亿美元，较1月末下降270亿美元，降幅为0.85%。

国家外汇管理局有关负责人分析，2月，我国跨境资金流动和境内外主体交易行为总体平稳，外汇市场供求延续基本平衡格局。国际金融市场波动性上升，汇率及资产价格出现调整，主要非美元货币相对美元下跌和资产价格回调等因素共同作用，外汇储备规模小幅下降。

当前，我国经济保持中高速增长，供给侧结构性改革扎实推进，经济运行呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面。我国跨境资金双向流动、总体平衡的发展趋势已初步形成。展望未来，我国经济有条件有能力延续稳中向好发展态势。在基本面因素的推动下，人民币汇率双向波动将成为常态，为中长期我国跨境资金双向流动、总体平衡创造有利条件。预计全球经济将延续复苏态势，主要央行逐步收紧货币政策。在国内外因素综合作用下，我国外汇储备规模有望保持总体稳定。

《 人民日报 》（ 2018年03月08日 06 版）

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