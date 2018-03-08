“蓝天”行动打击“洋垃圾”走私

本报讯（记者 范晓）记者从海关总署获悉，今年3月至12月全国海关组织开展打击“洋垃圾”走私“蓝天2018”专项行动，重点打击以伪报瞒报品名、夹藏等方式，以及通过海上、陆路边境非设关地偷运走私“洋垃圾”的违法活动。
据介绍，为从严从实从快全面落实《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》，此次专项行动突出打击走私国家禁止进口的废物，主要是《禁止进口固体废物目录》列名的废物，新调整列入《禁止进口固体废物目录》的4类24种固体废物。
海关总署新闻发言人张广志表示，通过集中专项打击，全力侦办一批废物走私大案，铲除一批废物走私团伙，斩断一批废物走私通道及链条，坚决将“洋垃圾”拦截在国门之外。
截至2月27日，全国海关今年已查获走私废物犯罪案件69起，查证涉案废物5万余吨。
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