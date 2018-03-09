海关数据：前两月进出口增长16.7%

本报北京3月8日电 （记者杜海涛）据海关统计，今年前两月，我国货物贸易进出口总值4.52万亿元人民币，比去年同期增长16.7%。其中，出口2.44万亿元，增长18%；进口2.08万亿元，增长15.2%；贸易顺差3622亿元，扩大37.2%。

2月份，我国进出口总值2万亿元，增长17.2%。其中，出口1.11万亿元，增长36.2%；进口8881.6亿元，微降0.2%；贸易顺差2248.8亿元，去年同期为逆差729.9亿元。

海关统计显示，前两月，一般贸易快速增长且比重提升。我国一般贸易进出口2.65万亿元，增长22%，占我外贸总值的58.7%，比去年同期提升2.5个百分点。对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口增长。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口1.26万亿元，增长21.9%，高于整体增速5.2个百分点。

《 人民日报 》（ 2018年03月09日 06 版）

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