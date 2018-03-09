2月份CPI今日公布 同比涨幅或重返“2时代”

中新网北京3月9日电(记者 李金磊)按照日程安排，国家统计局今日将公布2月份居民消费价格指数(CPI)。市场普遍预计，受去年2月基数较低和春节效应影响，今年2月份CPI同比涨幅可能突破2%，CPI涨幅时隔1年将重返“2时代”。
CPI涨幅走势。来自国家统计局
2月份CPI同比涨幅或超2%
国家统计局的数据显示，1月份CPI同比上涨1.5%。对于即将公布的2月份CPI，市场普遍预计，2月份CPI同比涨幅将突破2%。
据商务部监测，春节期间，肉类价格不同幅度上涨，其中猪肉、牛肉、羊肉价格分别比节前上涨0.3%、0.7%和0.4%。蔬菜价格有所上涨，30种蔬菜平均批发价格比节前上涨3.7%。
交通银行首席经济学家连平表示，预计2月食品价格环比涨幅将明显上涨，同时考虑到去年2月份CPI同比涨幅(0.8%)是去年全年最低点，低基数可能导致今年2月份CPI同比涨幅明显走高，预计可能突破2%，初步判断在2.3%-2.5%左右，取中值为2.4%，涨幅相比上月有明显回升。
来自Wind资讯的数据显示，19家机构对2月份CPI同比涨幅的平均预测值为2.5%，预测最大值为2.9%，最小值为2%。若上述预测兑现，CPI同比涨幅将时隔1年后重返“2时代”。
物价涨幅会继续扩大吗？
很多人关心，未来一段时间内，物价涨幅走势如何，是否会继续扩大？
连平认为，2月份CPI同比涨幅可能明显走高，但主要是春节错位因素导致的低基数效应所致，市场供求等因素并没有发生明显变化。
“预计2月份CPI同比涨幅很可能就是2018年内物价的高点。”连平说，2018年物价仍将温和运行，通货膨胀卷土重来的可能性很小，全年CPI涨幅预计在2%左右。
据农业部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，春节之后畜产品价格集体走低，猪肉价格因节后需求疲软而价格走低，另外市场反映目前国内生猪供应较为宽松，肉价近期反弹的可能性不大。
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