原标题：国家账本里的三大攻坚战

作为一名新任全国人大代表，上海财经大学公共经济与管理学院院长刘小兵一直期待看到完整的国家账本。这位财政学专业背景的代表认为，提交全国人大代表审查的预算草案、财政资金支出的分配方向，应该与政府工作报告承诺要办的大事一脉相承。

他研读两大本厚厚的预算草案，就是要看看国家钱袋子的钱是否都将花到那些要办的大事上。

在预算草案的报告中，刘小兵找到了答案。报告在2018年主要收支政策中特别提出，要支持打好三大攻坚战，这一点与政府工作报告中财政政策部分的表述相呼应。报告说，要优化支出结构，提高财政支出的公共性、普惠性，加大对三大攻坚战的支持。此外，报告在提及今年工作要把握的重点时也提到，要抓好决胜全面建成小康社会的三大攻坚战。

在一些老代表的印象中，预算草案报告如此清晰地将财政支出方向与报告中的重点工作明确对应，算得上今年的一个创新点。

事实上，代表们审议政府工作报告和审查预算草案时，防范化解重大风险、精准扶贫和污染防治攻坚战都是关注的重点。

预算草案提到，要适度增加地方政府专项债券规模，优先支持地方在建项目平稳建设。2018年安排地方政府专项债券1.35万亿元。

地方债务风险、金融风险等重大风险都是代表委员关注的焦点。全国人大代表、山东省委书记刘家义此前担任审计署审计长时，曾对全国的地方债务情况进行过全面审计，所以当有记者追问山东的债务情况时，他详细解读了对山东金融风险的看法。

刘家义说，政府的债务水平不能单看总量，还要与财政收支情况进行对比，山东省的政府债务总量不小，但比例并不高，负债率比国际警戒线低很多。不过，即便如此，山东省政府对于金融风险隐患的防控措施非常严厉，仍要严防死守，绝不能掉以轻心。

全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民说，今年是打好三大攻坚战的关键之年，要如期实现全面建成小康社会的目标，必须守住不发生系统性金融风险的底线。杨伟民说，防风险包括，避免僵尸企业占用的金融资源形成不良贷款；防止地方政府过度举债，尤其是防止地方政府变换手法隐形举债等。

一些代表也注意到政府工作报告对防范风险给出了一颗定心丸，“我国经济基本面好，政策工具多，完全能够守住不发生系统性风险的底线”。

政府工作报告指出，今年要再减少农村贫困人口1000万以上，并强化对深度贫困地区的支持。

国家账本中对扶贫支出的安排是，瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。中央财政安排1060.95亿元用于补助地方专项扶贫资金，比2017年增加200亿元，增长了23.2%，并特别说明，增量用于深度贫困地区。

全国人大代表、河南省辉县市张村乡裴寨村党支部书记裴春亮注意到了预算草案报告中提到的这200亿元，他也很关注这200亿元如何撬动深度贫困地区的精准扶贫工作。

裴春亮特别支持国家财政把扶贫资金用到更需要精准帮扶的地区。他对精准扶贫也有自己的观点，在他看来，在一些地区，扶贫工作不缺资金，缺的是人——愿意到农村基层工作的人，特别是年轻人。

预算草案报告也提到，要加大教育转移支付、重点生态功能区转移支付、中央基建投资等资金渠道向深度贫困地区的倾斜力度。裴春亮说，他觉得扶贫工作的一个有效之举就是要在培养贫困地区工作的人才上多花些钱，扶持职业教育的发展，扶持农村富余劳动力自主创业，做到扶贫更扶智。

与中央财政一致的是，地方财政在支出安排上，也多把扶贫资金的增量用于深度贫困地区的精准扶贫。

全国人大代表、安徽省财政厅厅长罗建国说，安徽聚焦深度贫困地区脱贫，省级新增专项扶贫资金50%以上用于深度贫困县，统筹叠加各项财政政策，加大资金倾斜力度，支持贫困地区农村的厕所、基层基本公共服务功能建设等，并集中资金攻克深度贫困堡垒。

2018年，我国要推进以蓝天、碧水、净土为目标的污染防治攻坚战。国家账本给出405亿元用于大气、水、土壤的污染防治，比2017年增加了64.65亿元，投入力度是近年来最大的。

预算草案报告说，支持打赢蓝天保卫战，重点是支持京津冀地区大气污染防治，继续开展北方地区冬季清洁采暖试点和秸秆综合利用试点，发展清洁能源。

过去5年，北京市顺利完成了《大气污染防治行动计划》设立的目标，2017年年底PM2.5每立方米的年均浓度比2013年下降了30微克。全国人大代表、北京市副市长张工说，这样的力度在全世界特大型城市的空气治理史上都是前所未有的。但北京今后大气治理的目标还十分艰巨，与国家标准相比还有差距。而全市无煤化的推进、重型柴油车的治理都亟待提上议事日程。北京市已经制订了打赢蓝天保卫战未来3年的作战计划，清洁能源的工作依然是重点。

河北省也有一份未来的蓝天计划书。全国人大代表、河北省环保厅厅长高建民说，河北省将利用第二次全国污染源普查的机会，全面掌握环境污染源底数，编制实施蓝天保卫战三年作战计划。

在全国人大代表、中国工程院院士王金南看来，大气治理的目标除了瞄准京津冀以外，还要对一些新增的污染重点区域进行关注。

王金南说，近年来，汾渭平原城市大气污染问题突出。2017年，汾渭平原11个城市空气质量优良天数的比例均值为50.6%，与京津冀地区的城市相当，远高于其他重点区域，已经成为全国空气污染最严重的区域之一。

而这一区域特有的能源、产业、交通结构不利于空气质量改善。王金南建议，将汾渭平原纳入国家大气污染防治重点区域，并对这一区域的大气污染治理给予技术、政策、资金等方面的支持。

在刘小兵看来，预算草案报告与政府工作报告在文字表述上有了相统一的表述，比较利于代表进行审查，但他也建议，应该有更细致的账目让代表能容易地找到，支出的钱究竟从什么渠道花出去了。

本报北京3月8日电

(责编：朱一梵、李栋)