原标题：探索高质量发展的“邵东实践”

我国经济已进入高质量发展阶段。高质量发展的根基在实体，支撑在产业,动力在创新。近年来，湖南省邵东县深入实施“创新引领、开放崛起”战略，紧紧抓住振兴实体经济主线，坚定不移地推进创新升级发展，努力探索具有邵东特色的创新之路。2017年，邵东经济总量达381.6亿元，比上年增长10.1%，主要经济指标增速超过全省十强县平均水平。近年来，邵东县不断探索以新技术、新产业、新业态、新模式为内核的新型经济模式，实施了产业创新、转型、政策倾斜等一系列改革发展新举措，引领县域经济一步步向高质量发展。

一是着力构建智能制造新高地。要实现高质量发展，核心是坚持创新引领，推动增长动力向创新驱动转变。2017年，邵东县智能制造技术研究院正式挂牌，为企业提供“量体裁衣”的技术服务，加快“机器换人”的步伐。研究院先后引进了湖南锐科机器人、杭州先临科技、显创光电、康视达等21家高新企业以及孵化高新技术企业13家，带动全县申请专利500件以上，力争在3年内将研究院打造为国家众创空间，5年内打造成国家科技企业孵化器。

二是着力构建创新创业新载体。要实现高质量发展，专业园区是产业腾笼换鸟，转型升级的新阵地。2014年，邵东县在湖南省率先建设湘商产业园，采用工业地产模式，在2.6平方公里的园区内规划布局了3D打印模具制造、新能源、电子信息、汽火车零部件制造和智能建筑等五大高新技术科技园，带动了“印刷、五金、医药、打火机”等四个专业园区的发展。目前，园区标准化厂房建设面积130万平方米，签约入驻企业175家，投产企业89家。力争通过3至5年，把湘商产业园建成产业转型升级发展的示范区。

三是着力构建政策支撑新体系。要实现高质量发展，新型的政策支撑体系是有效保障。邵东县率先出台了《关于实施创新驱动战略加快实体经济发展的意见》（工业50条），设立产业引导基金20亿元、创投基金4亿元、过桥担保资金1亿元、工业发展资金1亿元，切实为企业解决融资难题。设立非公经济服务小分队，全程“帮代办”，加快政策落地。未来3至5年将建立健全涵盖科技、人才、金融等方面的全方位创新型政策支撑体系。

四是着力构建人才服务新格局。要实现高质量发展，基础在于加快培育各领域各层次优秀人才，激发新活力。邵东县积极实施“人才新政”：坚持定向引才与柔性引智相结合，扩大人才存量，着力引进国家“百千万人计划”和“芙蓉人才计划”中的高层次创新创业人才；开工建设一批人才公寓，对创新团队核心成员实行免费入住，团队带头人在邵东工作5年以上的奖励住房给个人；对落户邵东的博士生、硕士生、本科生连续5年分别给予每年3万、2万、1万元的生活补贴。

五是着力构建特色产业新标杆。要实现高质量发展，重点是转变经济增长方式，加快新旧动能转换。一方面，要加强传统产业的技术改造和技术创新，加快五金、打火机、箱包皮具等金属工具制造及其延伸产业发展。目前，邵东手工具五金占全国市场份额70%以上，箱包皮具60%实现外销，打火机出口占全国出口量的70%以上，金属工具制造产业已成为湖南特色出口产业集群之一，未来5年，邵东将着力打造全球金属工具制造产业基地。另一方面，要发展以新技术、新产业、新业态、新模式为内核的新型经济模式，着力发展电子商务、展会经济、机器人、3D打印、高端设备制造、生物医药等新兴产业，推动产业链向价值高端延伸。

六是着力构建合作共赢新平台。要实现高质量发展，就必须扩大对外开放。有效落实湖南省开放崛起“五个对接”，全力推进“五大”开放行动。邵东县积极实行“引进来”战略：主动参与邵阳东盟大通道建设，创建全省加工贸易转型升级示范区，加快保税仓库和邵东国际商贸城建设，举办五金机电、中药材、皮具箱包等国际性展会，打造商通天下的发展平台；以产业链集群招商为重点，立足招新选优，引进一批产业和科技“头雁”，年内引进500强企业1家以上，以华为区块链核心技术为引领，引进30家以上高新信息企业入园。同时，邵东县也积极主动“走出去”：主动对接“一带一路”，加强国际产能合作，引导打火机、皮具箱包、小五金等传统优势产业抱团出海；在东盟、非洲等地设立生产基地，发展“总部+生产基地”新经济模式，实现产业链与空间链重组、资源链和价值链效益最大化。

(责编：朱一梵、李栋)