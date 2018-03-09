原标题：前两月我国进出口总值增长16.7%

海关总署8日发布的数据显示，今年前两个月，我国货物贸易进出口总值4.52万亿元人民币，比去年同期增长16.7%。其中，出口2.44万亿元，增长18%；进口2.08万亿元，增长15.2%；贸易顺差3622亿元，扩大37.2%。专家表示，春节错位造成了2月份数据的波动，着力降低贸易顺差是我国今年外贸政策的重要任务，未来进口有望进一步提升，今年我国外贸整体将继续保持良好态势。

亮点：一般贸易增长超两成

数据显示，今年前两个月，我国一般贸易快速增长且比重提升。一般贸易进出口2.65万亿元，增长22%，占我外贸总值的58.7%，比去年同期提升2.5个百分点。其中出口1.39万亿元，增长26.8%；进口1.26万亿元，增长17%；贸易顺差1347亿元，扩大4.8倍。同期，加工贸易进出口1.22万亿元，增长8.7%，占27%，下滑两个百分点。

据海关总署有关负责人介绍，今年前两个月，我国对欧盟、美国、东盟和日本等主要市场进出口实现增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体。数据显示，前两个月，中欧贸易总值6795.9亿元，增长17.2%，占我外贸总值的15%。中美贸易总值为6277.5亿元，增长15.8%，占我外贸总值的13.9%。同期，我国对“一带一路”沿线国家合计进出口1.26万亿元，增长21.9%，高于整体增速5.2个百分点。

最新数据还显示出其他特点。一是民营企业所占比重进一步提升，前两个月民营企业进出口1.77万亿元，增长26.3%，占我外贸总值的39.3%，较去年同期提升3个百分点。二是机电产品和传统劳动密集型产品出口增长，前两个月我国机电产品出口1.43万亿元，增长18%，占出口总值的58.4%。三是铁矿砂、原油、大豆等主要大宗商品进口量也在增加，进口均价涨跌互现。前两个月，我国进口铁矿砂1.85亿吨，增加5.4%，进口均价为每吨463.1元，下跌16.1%；原油7290万吨，增加10.8%，进口均价为每吨3104.5元，上涨15%；大豆1390万吨，增加5.4%，进口均价为每吨2744.1元，下跌8.1%。

此外，2月份，我国进出口总值2万亿元，增长17.2%。其中，出口1.11万亿元，增长36.2%；进口8881.6亿元，微降0.2%；贸易顺差2248.8亿元，去年同期为逆差729.9亿元。

驱动：低基数下单月出口增速大涨

多位专家表示，2月份出口较此前有了大幅增长，低基数是造成该走势的一个主要原因，而季节性因素干扰则是导致2月份进口明显下滑的主要原因。

交通银行首席经济学家连平表示，2月出口增长大幅高出去年同期主要有四个原因。一是全球经济增速保持良好，外需展现强劲态势。二是去年2月出口同比负增长，基数低使得今年2月出口同比大幅提升。三是对主要贸易国家出口增速较1月明显加快。四是一般贸易对2月出口增长贡献显著。

而2月进口增速出现明显回落同样有四个原因。一是由于今年2月过春节，国内进口商在1月提前囤货迹象明显，春节因素使得2月进口量相比1月明显减少。二是主要商品进口量下降显著。三是主要进口商品均价涨跌互现，对进口增长提升贡献有限。四是2月汇率出现略微下跌，对进口增长产生一定影响。

“主要出口市场需求支撑较强，对外贸易达到八年来最好表现。”中国银行国际金融研究所分析师盖新哲表示，去年2月出口增速基数较低，今年春节假期后移至2月中下旬，是2月出口大幅跳升的重要影响因素。但如果剔除节日因素，从1月至2月合并数据来看，出口同比明显好于有类似春节因素的2015年同期增速，为八年来同期最好表现。此外，美元指数较去年同期贬值10%也对抬高贸易增速有一定作用。另一方面，进口金额波动受到季节性因素干扰，进口数量已经显现回落迹象。今年1月进口的高增长对2月的进口增速形成了透支，这也与去年12月进口低增长相关。

广发证券首席宏观分析师郭磊表示，今年2月份出口的高增速主要源于低基数，并非增速平台出现了变化。但即便如此，开年出口累计增速还是超出市场一致预期。这一点是全球经济高景气度的映射：美国2月PMI为60.8，是多年以来最高点。欧洲近两个月PMI有所放缓，但目前数值仍在过去几年以来的最高位。摩根大通全球制造业PMI也站在2015年以来的高点。

展望：未来进口有望进一步提升

连平表示，综合前两个月数据看，以美元计价的出口累积同比增长24.4%，进口累积同比增长21.7%，相比单月数据峰值明显变小，由此进一步说明春节错位是造成单月数据波动的主因。当然，前两个月贸易累积顺差543.2亿美元，相比去年同期累积增加164.9亿美元，预示着今年外贸有望继续保持稳定增长。

连平表示，2月外贸出口先导指数为41.4%，较1月回落0.2个百分点；新增出口订单指数回落至46.6%、出口经理人信心指数和出口企业综合成本指数则分别上升至51%、21.1%。相关指数的升降互现以及1、2月外贸数据表现都说明了今年一季度外贸数据将呈现明显波动。同时，着力降低贸易顺差是我国今年外贸政策的重要任务，这预示着未来进口有望进一步提升。当然，在今年我国外贸整体将继续保持良好态势的情况下，仍然需要关注贸易保护主义政策可能带来的较大不确定性。

盖新哲表示，外贸出口迎来“开门红”，但景气调查信号出现背离。今年年初出口增速连创新高，预计一季度保持两位数增长无忧，甚至可能出现出口全年高增长。从历史经验看，前两个月出口增速与全年出口增速相关性高达86.7%，仅在2015年等个别年份有分歧。虽然出口数据如此亮眼，但景气调查却显示出不同的趋势信号。PMI新出口订单指数已经连续两个月回落，并维持在荣枯线以下，海关出口经理人新增出口订单指数也有类似表现。从国际环境看，韩国、越南的2月份出口并未像中国一样如此强劲，主要经济体PMI也没有强势回升，未来出口形势如何还需进一步观察。

(责编：朱一梵、李栋)