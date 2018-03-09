原标题：区域协调发展筑牢经济增长新支撑

2018年政府工作报告提出，扎实推进区域协调发展战略。并提出，塑造区域发展新格局。加强对革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区改革发展的支持。以疏解北京非首都功能为重点推进京津冀协同发展，高起点规划、高标准建设雄安新区。以生态优先、绿色发展为引领推进长江经济带发展。出台实施粤港澳大湾区发展规划，全面推进内地同香港、澳门互利合作。制定西部大开发新的指导意见，落实东北等老工业基地振兴举措，继续推动中部地区崛起，支持东部地区率先发展。促进资源型地区经济转型。壮大海洋经济，坚决维护国家海洋权益。

业内专家表示，我国区域战略正从南到北、从西到东全方位覆盖，地区之间抱团形成一个个新增长极、增长点和增长带。

京津冀协同发展持续推进

政府工作报告指出，以疏解北京非首都功能为重点推进京津冀协同发展，高起点规划、高标准建设雄安新区。

国家发改委计划报告中也提出，优化京津冀资源配置，推动合作共建特色产业园区，强化区域污染联防联控，巩固和扩大交通、生态、产业三个重点领域率先突破取得的成效，在社会事业、资源保障等方面取得实质性进展。

全国人大代表、河北省委书记王东峰8日在河北团开放日表示，河北积极主动融入重大国家战略，疏解北京非首都功能为“牛鼻子”，按照建设世界级城市群的要求，在对接京津、服务京津中加快发展河北，推动京津冀协同发展向深度广度拓展。

王东峰说，河北将按照建设世界级城市群要求，发挥全省各市县承接北京非首都功能的互补优势，全力支持北京城市副中心建设和新机场建设，推动更多项目和企业加快落地。要加大产业、交通、生态协同发展力度，加快完善交通网络，加快生态共建共享，加快产业对接协作，努力率先实现新突破。要加大“三区一基地”建设力度，深入推进协同创新共同体建设，深化大气污染联防联控联治，全面落实中央赋予河北的功能定位。

作为京津冀的另一参与方，全国人大代表、天津市长张国清表示，京津冀协同发展需要产业协同、创新协同、体制机制协同、环保协同、基础设施协同。

张国清表示，天津将加快打造滨海中关村科技园、未来科技城京津合作示范区、武清京津产业新城、宝坻京津中关村科技城、京津冀大数据综合试验区等一批高水平承接平台。同时，加快推进国家大学创新园区、中科院天津创新产业园、清华大学高端装备研究院等一批创新平台建设，实现创新载体共建、创新成果共享。

此外，张国清透露，京津冀三地将加大自贸试验区制度创新力度，积极推动京津冀自由贸易港建设；推进公共服务共建共享方面先行先试，启动三地高校联合培养试点工作，深化高等教育同城化试点，完善医保异地就医直接结算，实施跨区域购买养老服务试点等。

在污染防治方面，张国清表示，深化大气、水、土壤污染防治协作，全面实施湿地自然保护区“1+4”规划，推进滨海新区与主城区中间地带生态走廊、森林屏障建设。基础设施建设方面，将推进天津至北京新机场联络线、京沪高铁二通道、津承城际等项目前期工作，加快京滨城际铁路建设，形成连接雄安新区与天津港的专用货运通道，着力打造智慧港口。

长三角一体化谋求新突破

作为长江经济带的重要一环，长三角一体化也正在谋求新的突破。“从目前来讲，长三角仍有合作空间，更应该顺势而为，乘势而上，取得新的突破。”全国人大代表、上海市委书记李强日前在上海开放团组活动中表示，长三角地区是我国经济最具活力、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。长三角地区经济总量达到了19.5万亿元人民币，接近我国经济总量的四分之一。

李强表示，长三角率先发展和一体化发展将聚焦五个着力点来推进。一是规划对接。强化功能布局互动，形成分工合理、各具特色的空间格局。二是战略协同。三省一市都承担着一些重大的国家战略和重要的改革举措，比如自贸试验区建设、行政审批制度改革、科技和产业创新中心建设等，将共同推进试点，共享改革成果，放大改革创新示范效应和带动作用。三是专题合作。长三角已有交通、产业、科技、环保等12个方面的专题合作，要聚焦各方关注的问题，提升专题合作质量，比如基础设施的互联互通、公共服务便利化。四是市场统一。在长三角地区按照市场化要求建立统一的大市场。五是机制完善。现有的决策层、协调层、执行层三个机制要进一步提高效率、提高决策水平。

李强表示，近期要做的三件事，一是在上海建立长三角发展综合办公室，二是要制定长三角一体化发展三年行动计划，三是初步计划上半年在上海举办长三角主要领导座谈会。三省一市要通过努力使长三角成为贯彻落实新发展理念的引领示范区，成为在全球有影响力的世界级城市群，成为全球配置资源的亚太门户。

经济增长新支撑功能渐显

事实上，除了京津冀、长江经济带外，粤港澳大湾区、中原城市群、呼包鄂榆、成渝等众多城市群发展迅速。

以近日发布的呼包鄂榆城市群发展规划为例，呼包鄂榆城市群将培育发展成为中西部地区具有重要影响力的城市群，定位成为全国高端能源化工基地、向北向西开放战略支点、西北地区生态文明合作共建区、民族地区城乡融合发展先行区。

值得关注的是，除跨省市城市群外，其他地方也早已把单个城市的发展转向区域整体发展战略。近日，宁夏宣布将打造以银川市为核心，辐射带动周边石嘴山市、吴忠市和宁东能源化工基地协同发展的银川都市圈，旨在打破行政区划藩篱，提高产业集聚与关联度，促进城市间功能互补，降低生产生活成本，提升区域综合实力和竞争优势。

相关人士表示，城市群地区发展活力和可持续发展能力不断提升，正成为我国经济增长新的支撑。

对于未来区域经济发展，国家发改委透露，将加强分类指导,细化区域政策,加大对重点地区的帮扶力度,逐步缩小区域发展差距。

在推动区域协调发展方面，将加大力度支持革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区发展，加快建设交通、水利、能源、通信、物流等重大基础设施。

与此同时，我国将加大西部开放力度，制定西部大开发新的指导意见，推进沿边重点开发开放试验区和贵州、宁夏内陆开放型经济试验区建设。东北三省方面，将全面开展东北地区与东部地区对口合作,引导资源型城市培育发展新动能。

中部方面，加快推进“一中心、四区”建设，制定实施淮河、汉江生态经济带发展规划。创新引领率先实现东部地区优化发展，推动长三角一体化发展和泛珠三角区域合作发展等。

(责编：朱一梵、李栋)