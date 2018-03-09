原标题：国资委官员表态引关注 推进国企市值管理势在必行

■张 亮

国资国企改革一直是全国“两会”的热点话题。在今年的全国“两会”上，国务院国资委官员有关国企市值管理的表态，更是引发资本市场投资者的广泛关注。

国务院国资委主任肖亚庆日前表示，将优质资产注入上市公司是推动国企市值管理的一种方式，还会有更多的方式。全国政协委员、国资委副主任黄丹华也表示，市值管理是今年国资管理的重要内容。新年伊始国务院国资委召开的中央企业、地方国资委负责人会议亦提出，国资央企要加强市值管理，增强股东回报。业内人士由此普遍预计，市值管理有望成为今年国企改革的新着力点。

市值管理，对资本市场投资者来说并不陌生。但在投资者的印象中，市值管理似乎多是民营企业的事，同时又因其“双刃剑”特征而褒贬不一。实际上，加强市值管理乃国有企业改革的题中应有之义，也是国有资本保值增值不可或缺的重要手段之一。

我们知道，早在2015年8月份，中共中央、国务院发布《关于深化国有企业改革的指导意见》，标志着新一轮国企改革大幕的正式开启。新一轮国资国企改革思路的重大转变在于，从国有资产管理逐步转变为国有资本管理，其目的在于让国企的管理更加适应市场配置资源起决定性作用的经济环境，更有效地提高国有资本的价值创造水平。在今年的政府工作报告中，推进国资国企改革又再次被列为重点任务之一。

新时代要有新气象，更要有新作为。笔者认为，在我国国企管理思路向“管资本”转变、多层次资本市场日渐成熟、国企资产证券化率不断提升的大背景下，进一步提高国有企业及国资管理部门对市值管理的重视程度尤为迫切。

尽管市值管理所涉因素众多，国企市值管理更是一项复杂的系统工程，但国有控股上市公司积极打造主业、实现优秀的价值创造，同时综合运用股权激励、并购重组、引入机构投资者等多种价值经营手段，进行市值管理实践，有利于改善经营管理，强化竞争力，赢得投资者对公司的长期认同和支持，实现国有资本的做强做优、保值增值。因此，积极探索建立国企市值管理制度势在必行，也正当其时。

结合国务院国资委官员的表态，在笔者看来，眼下推进国企市值管理最主要的路径有两条：一是积极推进并购重组，二是稳妥推进混合所有制改革，包括支持混改后企业实现整体上市、开展员工持股试点等。并购重组无疑有利于强化国企龙头优势、提升行业集中度，而混合所有制改革有利于提升国企经营绩效，两者均有助于国企去杠杆。可以预计，今年这两方面均将迈出更大步伐。

我们欣喜地看到，党的十八大以来，国务院国资委已先后完成36家企业重组，目前央企总数已降至97家。继续推进国有企业优化重组，是今年国企改革的重点任务之一。中核与中核建重组已拉开今年央企重组的大幕，预计还将推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企战略性重组，持续推动煤炭、钢铁、海工装备、环保等领域资源整合。

混改方面，中国电子集团、东方航空集团等不少国有企业近日纷纷秀出混改成绩单，并透露了下一步的混改计划。业内人士预计，全国“两会”后混改第三批试点应该会推出，与第一批、第二批相比，范围会进一步扩大，资源、能源类上游企业将成为混改重点。

老树新枝更著花。我们有理由相信，新的一年，国企整体上市、资产重组、兼并收购、引进战略投资者等市值管理方法，将得到更广泛运用，国有控股上市公司有望迎来价值重估的历史性机遇，从而为资本市场注入更多活力。

(责编：朱一梵、李栋)