说转型 谈协同 话公平

3月9日下午，十三届全国人大一次会议第二场代表通道开启，10位全国人大代表亮相，聚焦热点话题，述心声、传民意、话责任。

中国制造需要更多核心技术

谈到“黑灯工厂”的探索，珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠代表打开了话匣子：“‘黑灯工厂’就是无人工厂，目前格力在全国有8个基地，基本都实现了无人工厂，用机器替代人工操作，这是一种实体经济转型升级。”她强调，要看到无人工厂背后的力量，产品要结合消费者的需求，需要更多先进设备来支撑。

董明珠举例说，过去，格力生产大型中央空调要靠进口设备，十八大后格力进军智能装备领域，目前拥有数控机床、机器人、工业集成等100多个品种，不仅为家电行业服务，也为食品行业及其他工业服务。

“中国要成为制造强国，必须拥有自己的核心技术。”董明珠说，格力想在中国推动实体经济转型，成为行业标杆，选择自主培养人才道路，“格力现在有12个研究院、1万多名技术开发人员，但是还有短板，一些核心部件依然没有掌握在自己手上。”

“希望短时间内，用我们的产品服务于全球，这样才能真正实现中国制造向中国创造的转变。”董明珠如此展望。

重视质量才能实现品质革命

中国制造业升级该如何发力？小米科技有限责任公司董事长兼首席执行官雷军代表开出四剂药方：创新、质量、设计、“互联网+”。

“发展制造业，首先要靠创新、靠质量。创新要突破核心技术，抢占制高点。政府工作报告提出，弘扬工匠精神，来一场中国制造的品质革命。”雷军说。

雷军认为，中国制造要想进一步发展，还需要提高设计能力、改善用户体验能力等。“今天的用户买东西，不好看、不好用的就不买了。只有把设计搞好，中国品牌才能在全球打响。”他还建议，要重视“互联网+”，这能有效帮助制造业转型升级、提质增效，“小米就是受益于‘互联网+’的方法论。”

推动京津冀交通便捷化

“京津冀三地高速ETC收费已实现全覆盖，三地13个以上地级市城市交通一卡通可通用，随着京唐城际、京雄城际以及京雄、京张高铁的陆续建成，三地‘半小时通勤圈’将初步形成。”北京市委常委、常务副市长张工代表说。

“北京投向津冀两地的投资认缴额超过5600多亿元，三地已有9000多家医疗保险的定点、医疗机构实现互认，北京一批优质公共服务资源将以‘交钥匙’的方式到雄安新区去建设。”张工用一连串数据说着“变化与便利”。

从今年开始，京津冀协同发展将向规划纲要的中期目标迈进。“大力推动好冬奥会项目的筹办，推动好京津冀之间重大交通基础设施建设，推动好区域内重大生态工程治理项目建设，加深三地公共服务领域的多层次交流合作。”张工说。

为北京、雄安提供更便捷海上门户

落实京津冀协同发展战略，滨海新区扮演什么角色？天津市滨海新区区委副书记、区长杨茂荣代表用一句话概括：主动融入其中、服务其中，也受益其中。“天津与北京共建了‘滨海—中关村’科技园，取得了1+1＞2的成效。在北京、河北建设了一批无水港，实现通关一体化。天津取消了对北京牌照小客车限行，滨海新区的交通、区位、科技优势吸引了更多北京人来创业发展。”

“下一步，滨海新区将加快建设北方国际航运核心区，为北京、雄安提供更便捷的‘海上门户’，创建‘中国制造2025’示范区，加大自贸区制度创新力度，打造改革开放新平台。”杨茂荣说。

立法需要汇集众人智慧

“近5年，全国人大及各专门委员会在推进法治建设方面做了很多工作，我所在的法律委员会开了150多次会议，平均每个月近3次会议，都在讨论法律案。”清华大学法学院中国司法研究中心主任周光权代表说。

谈起近5年立法的最大特点，周光权认为，在确保改革于法有据方面，在保障民生立法方面成绩单可圈可点。“比如，修订了环保法和食品安全法，保障了人民群众呼吸和舌尖上的安全。”

周光权说，立法与每个人紧密关联，特别需要汇集众人智慧，“立法越民主，法律就越容易被公众所信仰。”

让公平正义看得见、听得到

如何让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义？山东省高级人民法院院长张甲天代表认为，深化司法体制改革，建设智慧法院，以公开促公正，以公开保廉洁。“山东省三级人民法院建设了从立案、审判到执行全流程的网上办案系统，人民群众可以在每个诉讼环节实时参与互动，公平正义不再抽象，看得见、听得到。”

张甲天说，目前山东高院公开开庭审理的所有民商事案件一律网上公开，全省有340多万件生效裁判文书全部上网。

《 人民日报 》（ 2018年03月10日 08 版）

(责编：赵爽、李栋)