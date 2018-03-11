“大计量”开启高质量发展新篇章

人民网北京3月11日电 （邢郑） 十九大报告指出，加强应用基础研究。为建设科技强国，质量强国，航天强国，网络强国，交通强国，数字中国，智慧社会提供有力支撑。
“能够当此大任的应用基础，唯有计量。高质量的发展离开了计量寸步难行。”中国质量万里行促进会会长刘兆彬如是表示，“计量需要大普及，大宣传，要做大战略，高质量的强国才有希望，在科技竞争中我们才有希望，我们未来美好的生活才有希望，一切我觉得根都取决于计量。”
什么是计量？国家质检总局局长支树平在2016年对计量的地位作用作了高度概括：在科技迅猛发展和经济日益全球化的今天，计量不仅是科学的基础，社会进步的基石，是保证国民经济正常运行和公平贸易的基础，也成为国家核心竞争力的重要标志之一。
11日上午，由中国质量万里行促进会、《中国计量》杂志社和北京大学质量与法治研究所主办的“大计量战略高端圆桌会”在京举行。
刘兆彬在会议上首次提出“要把大计量作为国家发展战略和建设质量强国的重要基石，为高质量发展注入新动能。”并提交了《关于大计量战略的思考》论文。论文详细阐述了在人工智能、生物科技等新技术迅猛发展，以及第二十六届计量大会将确认以量子参数重新定义国际计量单位的大背景下，计量水平的高低将成为建设科技强国、质量强国和智慧社会的决定性因素。
刘兆彬认为，从中子、光子、量子等基础科学研究到计算机、新材料的开发和应用，再到生物医药和航空航天事业，计量的先进性和精准度都决定着一个国家是否能在相应领域拥有优势和话语权。强化计量在经济、科技、国防、民生、生态、社会各个领域的应用能力将直接决定我国未来的国际竞争力。
在刘兆彬看来，无论从世界计量史的大变革看，还是从计量在国家发展壮大实现现代化强国目标中的地位作用看，抓紧制定大计量战略计划，树立大计量思维，提升全民族计量能力，强化大计量在各个领域的实际应用能力，努力建设计量强国，就显得极为重要，极为迫切。
与此同时，与会专家还一致提出以下几点建议。战略层面：把大计量提升到国家战略高度，为高质量发展注入新动能；规划层面：制定《2020-2040中国计量发展规划》，加强顶层设计；应用方面：普及计量思维，强化计量应用，开展优化计量活动，全面促进经济社会高质量发展。
据了解，本次高端圆桌会提出“大计量战略”的新概念，旨在深入分析计量在新形势、新时期、新阶段的新地位、新作用、新发展。核心思想是在充分发挥计量对科学技术、国民经济、社会发展的基础、基石基本、保障、支撑、支柱作用的前提下，重新认识并确定计量在历史当代和未来发展中的主导、核心、统领、引领、促进、规范、提升的重大作用。
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