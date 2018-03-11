鲲龙AG600今年下半年将进行水上首飞

人民网北京3月11日电 （记者丁怡婷）记者11日从中国航空工业集团有限公司获悉，大型灭火/水上救援水陆两栖飞机鲲龙AG600将于今年下半年进行水上首飞。2017年12月24日AG600飞机成功完成陆上首飞，这是继大型运输机运-20交付列装、C919大型客机成功首飞之后，我国航空工业发展的又一个重要里程碑。

另据介绍，在今年11月6日至11日举行的第12届中国航空航天博览会（简称“珠海航展”）上，中国航空工业将力推两型四代机联合登场，备受关注的“20系列”高端航空装备有望集体公开亮相，部分军贸明星装备也将悉数登场。

同时，中国航空工业将以航空武器装备系列化发展为主线，以战斗机、直升机、教练机、无人机、运输机、特种飞机、机载武器及系统等主要航空武器平台系列为主体，全面展示制空、打击、预警、信息、投送等要素高度融合的空中作战体系，彰显我国航空装备“从三代到四代、从有人到无人、从空军到陆海空”的跨越。除促进和配合中国空军以及巴基斯坦空军所组织的飞行表演外，还计划组织系列运输机、直升机、通用飞机进行飞行表演。（完）

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