原标题：国内钢价明显下跌 进口矿价进入下行通道

新华社上海3月11日电（记者李荣）节后经过一个短暂的“开门红”之后，国内现货钢价开始明显下跌，吨价跌幅超过百元。终端的需求释放也尚未见明显起色。与之相应，铁矿石市场也稳中趋降，特别是进口矿价，连续下滑。

据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于149．74点，一周下跌3．03％。此前一周，钢价还在震荡走强，这一周的价格却已是大幅下挫。各钢材品种价格的跌幅都比较大，吨价跌幅均超百元，螺纹钢比板材跌幅更大。

在建筑钢市场上，价格大幅下跌。全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨4105元，一周下跌193元。市场人士反映，到目前为止，终端需求的释放相对比较迟缓，与市场原本的良好预期存在差距。受市场高库存的影响，商家报价持续下跌。加之，黑色系期货市场行情连日下挫，钢坯价格大跌，市场心态转空。不过，价格连日下跌之后，市场的低价位成交有所放量。

在板材市场上，价格也是全面下跌。热轧板卷价格大幅下跌，全国主要市场主流规格热轧产品的市场均价为每吨4098元，一周大跌144元。中厚板价格下行，全国主要市场主流规格普中板的平均价格为每吨4220元，一周下跌62元。有一点值得注意，国内的主流钢铁企业最新公布的4月份冷热轧产品出厂价格出现一定幅度的上调，这对市场心态有所支撑。

铁矿石市场稳中趋降。据“西本新干线”的最新报告，在国产矿市场上，河北地区铁精粉价格基本平稳。钢厂对铁精粉的采购积极性并不太大。进口矿价格连续下跌，截至8日，62％品位进口铁矿石价格为每吨72美元，一周下跌5．65美元。目前，港口铁矿石库存虽有所下降，但仍处于历史高位。

相关机构分析认为，今年春节后钢材市场的库存增幅超出预期，因此市场对元宵节后终端需求的快速释放预期较高。而事实上，在多因素的影响下，需求恢复相对比较缓慢，社会库存仍在大幅攀升，这导致市场的情绪急转直下，现货商家加快出货以回笼资金。短期内钢价仍存在一定的下行压力。

(责编：朱一梵、李栋)