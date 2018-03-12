原标题：周三调价窗口开启 国内油价调整或迎年内首次搁浅

周三国内油价调整或迎年内首次搁浅

记者从多家社会监测机构了解到，本周三(3月14日)国内成品油零售限价将开启新一轮调价窗口，届时或因幅度不满50元/吨而遭遇年内的首次搁浅。

自2月28日国内成品油价“两连跌”以来，国际油价先扬后抑。前期利比亚最大油田Sharara停产数日，令该国损失110万桶/日的原油产量。同时，欧佩克(OPEC)成员国严格执行减产协议，2月原油产量录得下降。另外，美国东部地区的寒冷天气拉升了石油需求，且美元低位徘徊也为油价带来支撑。但数据显示美国石油活跃钻井数继续攀升，加之EIA库存数据显示，美国原油库存继续回升，且美国原油产量再度刷新历史性新高的同时，进一步逼近俄罗斯产量水平，投资者担忧情绪升温，国际油价后期承压下挫。

截至3月8日收盘，卓创资讯测算的原油变化率收于-0.24%，相对应的成品油限价下调幅度回落到9元/吨。而金联创监测的原油变化率为-0.08%，对应汽柴油价格将下调2元/吨。

不过，3月9日，因美股受美国强劲就业报告提振上涨，同时投资者对美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩计划会面能够缓解地缘政治紧张局势抱有希望。在此之下，当日纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨1.92美元，收于每桶62.04美元，涨幅为3.19%。5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.88美元，收于每桶65.49美元，涨幅为2.96%。

我国《石油价格管理办法》规定，国内汽、柴油价格根据国际市场原油价格变化每10个工作日调整一次，调价生效时间为调价发布日24时。当调价幅度低于50元/吨时，不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。

卓创资讯成品油分析师张娜认为，后期来看，目前国际原油市场上利好消息依旧较为匮乏，美国原油产量或继续施压，原油库存极有可能继续增长，因此短期内，原油偏空发展预期依然浓厚，或引领原油变化率负值内继续下滑，但目前距3月14日24时开启仅有3个工作日，原油变化率即便继续下行，料本次下调幅度亦不满足发改委规定的50元/吨的调价必要条件，故而3月14日24时开启的国内成品油零售限价将会遭遇年内的首次搁浅。

金联创成品油分析师邹雪莲也表示，后期国际油价或震荡下行，变化率料将负向有所拉宽，故预计本轮汽柴油零售价搁浅与小跌概率并存。消息面对国内市场支撑难有提振。虽然后期计划检修炼厂增多，但前期降量单位加工量有所提升，因此整体资源供应未有明显波动。

(责编：朱一梵、李栋)