原标题：油价已站在趋势性上扬的风口

近日，据境外媒体报道，美国监管机构正在考虑调整“沃克尔规则”。其中一项重要内容是银行等金融机构可以开展自营业务，不再对其限制包括期货在内的自营业务。

这一消息今后的演变与发展，对国际油价的长期走势具有深远意义。如果“沃克尔规则”中禁止银行等金融机构自营的条款被取消或弱化，那么，随着大量投机资金逐步进入石油期货市场，油价中的投机泡沫将再次被吹大，油价持久与趋势性的上扬将是必然现象。

在特朗普政府执政后，特朗普多次表态要修改上一届政府所制定的金融监管法案，并指责这一法案妨碍了银行资金从事低风险业务，削弱了银行及金融体系的竞争活力。尤其是近期以来，在特朗普倡导的增强美国竞争力的基本语境下，修改金融监管《多德－弗兰克法案》已成为美国银行界与监管者的普遍共识。就连2010年制定此规则的主要执笔者，前众议院金融委员会主席弗兰克也表示，《多德－弗兰克法案》确实限制太严，但不应被取缔只可以被修改。

实际上，自从特朗普政府执政之后，石油期货市场中的投机商们已预料到这一监管法案迟早或被取缔或被弱化。在纽约石油期货市场中，当前已经聚集了近270万手的非商业持仓量，与2015年初因为限期投机资金撤出自营一度降到140万手相比大约增长了90%左右。只是因为此法案或被取缔或弱化的时间还未明确之前，多头还不便与现存法案太过违背的缘故，多头持仓的增长与非商业总持仓增长速度相比还显得稍有逊色。

由于多头的蛰伏使得油价中更大的投机泡沫还处在酝酿之中，油价并没有攀升到应有的高度。但是，随着银行等金融机构自营限制被正式解禁，已进入的投机资金以及还可能新进入的更多资金，将驱使油价中的投机泡沫急速放大，并可能促成油价新一轮爆发式上涨。

（作者系金联创首席顾问）

(责编：隋尚君(实习生)、李栋)