原标题：3月CPI同比涨幅或将出现回落

PPI继续回落，剪刀差有望进一步收窄

国家统计局日前发布了2018年2月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。

数据显示，2月份CPI环比上涨1.2%，同比上涨2.9%。国家统计局城市司高级统计师绳国庆表示，从同比看，CPI涨幅扩大主要受春节“错月”影响。今年春节在2月份，而去年1月份，春节“错月”致使2月份的对比基数相对较低，加之春节前后食品和服务价格环比上涨导致CPI同比涨幅扩大。据测算，在2月份2.9%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.1个百分点，新涨价影响约为1.8个百分点。

此外，天气因素也是导致2月份CPI上涨的重要原因。招商证券首席宏观分析师谢亚轩表示，2月份食品价格环比变动4.4%，明显高于市场预测，此前市场一致预期低估了春节需求拉动以及极端天气对于食品各分项的拉动幅度，鲜菜与鲜果价格环比分别大涨18.1%、6.4%，水产品与肉类价格环比涨幅也分别达到8%、2%，各分项涨幅均有不同程度扩大，四项合计共拉动CPI环比约0.82个百分点，整体涨幅中占比约70%。

多位专家表示，考虑到“节日因素”消退，预计3月份CPI同比涨幅将有所回落。海通证券首席经济学家姜超表示，3月以来鲜果价格平稳，但节后鲜菜需求走弱、价格大幅下降，猪肉价格继续下跌。尽管天气、春节因素导致2月CPI环比涨幅较大，但这些都是短期干扰因素，春节前后物价历来都是快涨快跌，预计3月物价将回归到正常水平，CPI环比会负增，同比或回落至2.5%。

谢亚轩也表示，2月通胀数据受到双重因素扰动而出现超预期，这是2018年通胀的第一个高位，下一个高位出现的时间预计在年中，未来需要跟踪猪肉以及国际原油等重要类别的价格走势。

交通银行首席经济学家连平认为，虽然2月份CPI同比明显走高，但主要是春节因素和基数原因导致的短期上涨，市场供求等因素并没有发生实质性变化。预计2月份2.9％的涨幅可能是年内CPI同比高位，持续上升的可能性较小。虽然同比涨幅可能明显高于2017年的1.6%，但仍将明显低于3%的政策目标，2018年物价不会成为经济运行中的主要问题。

2月份，PPI环比下降0.1%，同比上涨3.7%。从环比看，PPI由1月上涨转为2月微降。生产资料价格下降0.1%，生活资料价格持平。从同比看，PPI涨幅继续回落，比1月回落0.6个百分点。

连平表示，虽然PPI同比涨幅已经连续4个月下降，但环比却是近8个月首次下跌。而由于PPI环比已经回落，新涨价因素走弱，今年PPI同比涨幅将比去年明显回落。影响PPI走势的主要是翘尾因素和政策限产因素。考虑去产能工作持续推进，环保限产力度加大，钢铁、水泥等去产能力度较大的工业行业产品价格短期不会明显回落，对产品价格形成支撑。因此，今年PPI涨幅可能明显低于去年，但出现同比负增长的可能性很小。

姜超则认为，3月以来钢价小幅回升，煤价高位回落，油价继续下调，预计3月PPI环比下跌0.5%，同比涨幅降至2.8%。

(责编：隋尚君(实习生)、李栋)