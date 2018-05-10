统计局：4月份CPI同比上涨1.8% 环比略降

人民网北京5月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，2018年4月份，全国居民消费价格（CPI）环比下降0.2%，同比上涨1.8%。国家统计局城市司高级统计师绳国庆表示，食品价格下降是CPI环比下降的主要因素。

CPI环比略有下降

4月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.3%；食品价格下降1.9%，非食品价格上涨0.2%；消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.3%。

绳国庆分析，食品价格下降1.9%，影响CPI下降约0.38个百分点，是CPI下降的主要因素。非食品价格上涨0.2%，影响CPI上涨约0.20个百分点。受清明节和劳动节假期影响，飞机票、宾馆住宿和旅游价格分别上涨9.4%、2.7%和1.0%，合计影响CPI上涨约0.04个百分点。受国内成品油调价影响，汽油和柴油价格均上涨2.7%，影响CPI上涨约0.05个百分点。房租上涨带动居住价格上涨0.1%，影响CPI上涨约0.03个百分点。此外，中药和西药价格上涨影响CPI上涨约0.02个百分点。

CPI同比涨幅有所回落

4月份，全国居民消费价格同比上涨1.8%。其中，城市上涨1.8%，农村上涨1.7%；食品价格上涨0.7%，非食品价格上涨2.1%；消费品价格上涨1.3%，服务价格上涨2.6%。1-4月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.1%。

绳国庆分析，从同比看，CPI涨幅比上月回落0.3个百分点。食品价格上涨0.7%，影响CPI上涨约0.13个百分点。非食品价格上涨2.1%，影响CPI上涨约1.67个百分点。其中，医疗保健类价格上涨5.2%，教育服务类价格上涨2.7%，居住类价格上涨2.2%。据测算，在4月份1.8%的同比涨幅中，去年价格变动的翘尾影响约为1.3个百分点，新涨价影响约为0.5个百分点。

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