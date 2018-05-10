国家卫健委：中国注册护士总数超过380万人

人民网北京5月10日电 今日，国家卫生健康委员会召开新闻发布会介绍我国护理事业发展情况。国家卫生健康委员会政医管局副局长焦雅辉介绍说，护士队伍蓬勃发展，素质和专业能力显著提高。2017年底，我国注册护士总数超过380万人，占卫生计生专业技术人员的42.3%。

焦雅辉指出，2017年和2005年、2008年比，2005年的护士数是135万，2008年护士数达到了167.8万，2017年跟2005年比增长了181.6%，跟2008年比增长了126.5%，每千人口护士数从2005年1.03提高到2008年的1.25，到2017年提高到了2.74。全国的医护比由2005年的1：0.66，提高到2008年1：0.79，到2017年达到1：1.1，扭转了医护比倒置的局面。2017年三级医院医护比达到1：1.54，二级医院达到1：1.46。在基层从事护理工作的护士接近80万。据有大专以上学历的护士占护士总数的67%，专科护理水平不断提升，在日常护理工作和重大突发事件的医疗就职中，都发挥了重大作用。

焦雅辉强调，当前，与人民群众多样化多层次健康需求相比，护理工作仍然存在发展不平衡、不充分的问题。下一步，国家卫生健康委员会将全面贯彻落实党的十九大精神和全国卫生与健康大会精神，注重供给侧结构性改革与改善人民群众感受同时发力，突出抓重点、补短板、强弱项，精准对接人民群众多样化、多层次护理服务需求。一是以实施健康中国战略为指引，继续贯彻落实《护士条例》和《“十三五”护理事业发展规划》，加强护士队伍建设，推进护理事业健康发展。二是出台促进护理服务业改革发展的指导性文件，按照“政府主导、多元投入、市场运作、行业管理”的原则，创新护理服务模式，增加护理服务供给，大力推进护理服务业改革与发展。三是积极应对人口老龄化，大力发展老年护理和老年照护，加强从业人员队伍建设，扩大社会就业，推动护理产业快速发展。四是加大护理宣传力度，积极宣传推进护理事业改革发展中取得的成效和典型经验；树立涌现出来的护理先进事迹和优秀典型，为进一步推进新时代护理事业和护理产业健康发展营造良好氛围。

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