商务部：1-4月进出口总额同比增8.9% 外贸保持稳中向好势头

人民网北京5月10日电 商务部上午召开发布会介绍2018年1-4月我国对外贸易有关情况。根据中国海关的统计，2018年1-4月，我国进出口总额达到9.11万亿元人民币，同比增长8.9%；其中出口4.81万亿元，增长6.4%；进口4.3万亿元，增长11.7%；顺差5062.4亿元，收窄24.1%。我国外贸继续保持稳中向好的势头。

从商品结构看，机电产品出口2.84万亿元，增长8.7%，占出口总额的比重较去年同期提高1.3个百分点至59.1%，其中集成电路、汽车和手机的出口分别增长22.3%、17.1%和13.5%。从大宗商品进口情况看，天然气、原油、煤炭等10大类大宗商品进口额合计增长9%，其中天然气、原油、煤炭和铜精矿进口数量分别增长36.4%、8.9%、9.3%和9.3%。机电产品进口1.91万亿元，增长15%；汽车进口37万辆，增长2.1%。

从经营主体看，民营企业出口2.26万亿元，增长9.6%，占比提高1.3个百分点至46.9%，继续保持出口第一大经营主体的地位。国有企业出口5219亿元，增长8%，占比10.9%；外资企业出口2.03万亿元，增长2.9%，占比42.2%。

从贸易方式看，一般贸易出口2.71万亿元，增长12.1%，占比提高2.9个百分点至56.3%。加工贸易出口1.54万亿元人民币，增长0.5%，占比32%，边境小额贸易出口622.5亿元，增长20.9%，占比1.3%。

从国际市场看，对“一带一路”沿线国家进出口合计2.51万亿元，增长11.6%，高于整体增速2.7个百分点。对美国、欧盟、香港等传统市场出口分别增长6.6%、5.7%和7.2%。

从国内区域看，中西部地区出口增速达到17%，高于总体增速10.6个百分点，占比提高1.5个百分点至16.4%。东部地区出口增速4.6%，占比83.6%。

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