商务部对“消费升级行动计划”进行全面部署

人民网北京5月10日电 商务部上午召开发布会介绍2018年1-4月我国对外贸易有关情况。据悉，商务部上个月在成都召开了贯彻落实“消费升级行动计划”的工作会议，部署2018年消费升级行动计划的重点工作。不久后，商务部出台了《关于加快城乡便民消费服务中心建设的指导意见》。针对接下来还会有哪些类似的政策文件出台以及今年的消费形势等问题，商务部新闻发言人高峰在发布会上表示，近期商务部对“消费升级行动计划”进行了全面的部署。

高峰讲到，除了加强城乡便民消费服务中心建设以外，商务部还将在打造便民生活服务圈、扩大中高端商品进口、促进绿色循环消费、做好供应链创新与应用的试点、改造提升高品位步行街等方面，适时研究出台相关的工作举措，更好地推动消费升级。

高峰指出，关于今年的消费形势，今年一季度，国民经济整体延续稳中向好的态势，消费市场实现良好开局。从后期看，一是中等收入群体不断扩大，乡村振兴、精准扶贫等深入实施，居民消费仍然具有较大的增长空间；二是通过深入推进供给侧结构性改革、扩大进口政策的实施，预计市场有效供给将持续增加，市场供求关系将得到有效改善；同时，当前不断涌现的新技术、新模式、新业态也将助力消费持续升级和消费潜力的进一步释放。预计全年我国消费市场将保持平稳较快的发展。

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