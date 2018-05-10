原标题：加速小麦遗传改良 中国完成小麦A基因组精细图谱绘制

加速小麦遗传改良 我国完成小麦A基因组精细图谱绘制

新华社北京5月10日电(记者 董瑞丰)中国科学院遗传与发育生物学研究所的科研团队日前完成了小麦A基因组的测序和染色体精细图谱的绘制，有望进一步推动栽培小麦的遗传改良。国际知名学术期刊《自然》于北京时间10日在线发表了这一研究成果。

记者从中科院遗传发育所获悉，科研团队绘制出了小麦A基因组7条染色体的分子图谱，注释出了41507个蛋白编码基因。该工作为国内外科研人员解析小麦基因组进化和驯化提供了高质量的基因组信息和一个全新的视角，将加速栽培小麦的遗传改良和分子设计育种，对提升小麦产业竞争力、保障粮食安全和农业提质增效与可持续发展将产生重要作用。

据了解，生产上广泛种植的普通小麦是一个经两次自然杂交而形成的异源六倍体，含有A、B和D三个基因组，其基因组大而复杂，约为水稻基因组的40倍，且85%以上基因组DNA为重复序列，致使基因组测序研究进展缓慢。

小麦是全球最重要的粮食作物，养活了世界上40%的人口，提供了人类所需热能和蛋白质的20%。我国是世界上小麦生产和消费大国，常年种植的面积为2400万公顷左右，年产量近1.3亿吨。

(责编：刘雅婷(实习生)、杨曦)