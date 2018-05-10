原标题：我国最东北端高铁顺利完成铺轨

新华社哈尔滨５月１０日电 １０日上午，在哈尔滨至牡丹江高铁爱民隧道出口施工现场，随着铺轨机将最后一对500米长钢轨推入指定位置，我国最东北端高铁顺利完成铺轨。

中国铁路总公司相关负责人介绍，全长约293公里的哈牡高铁是我国《中长期铁路网规划》的主要建设项目之一，是我国“八纵八横”高铁网最北“一横”绥满通道的重要组成部分。哈牡高铁设计时速250公里，连接牡绥铁路、哈齐客专和滨洲电气化改造铁路，构成黑龙江省东部口岸绥芬河和内蒙古口岸满洲里的运输大通道，对于构建欧亚大陆桥地理位置非常重要。

2017年９月，哈牡高铁进入全线铺轨阶段，中铁一局、中铁二十二局分别从哈尔滨、牡丹江两端对向铺轨，穿越全线风险等级最高的爱民隧道，并在隧道出口900米处“合龙”。

铺轨作业期间，中铁一局使用先进高速铁路自动铺轨机进行铺轨作业，采用单枕连续法，实现钢轨铺设和轨枕布设一体化施工。中铁二十二局铺架作业队分两班不间断施工，自主创新新型铺轨机组，提升铺轨施工质量和速度，确保全线轨道铺设顺利完成。

哈牡高铁将于2018年年底正式通车。这条高铁建成通车后，将与哈尔滨至佳木斯、牡丹江至绥芬河快速铁路及哈齐客专形成黑龙江一小时交通圈。（记者王君宝、马知遥）

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