“亲”“清”相融 构建和谐税企关系

良好的营商环境是企业健康成长的沃土，良性互动的政商关系是经济发展活力的润滑剂。在浙江，税务部门以“亲”为导向，“清”为底线，着眼企业实际需求，着力解决实际问题，纵深推动构建“亲”“清”新型税企关系，打造起“亲商、安商、富商”的营商环境。

政策落实同语境，绘出税企“同心圆”

“公司在创新研发上有着大量投入，但却不是高新技术企业。这次税务部门省、市、区局专家组团上门，不仅带来了增值税改革、千户集团扩围的最新政策，更从研发费用核算风险上为我解了惑，为我们更好地享受政策指明了路径，这是对我们实业创新最好的支持。”杭州巨星科技股份有限公司是一家专业从事工具五金产品开发、生产、销售的外贸出口企业，近日，税务部门的一次大企业上门走访，让公司执行总裁池晓蘅深受启发。

随着国家减税降负红包的不断推出，为确保纳税人尽享政策红利，浙江省税务部门创新形式，推出网络直播、纳税人开放日、纳税辅导室等一系列具有针对性，贴近纳税人语境的宣传辅导方式。与此同时，直面发展痛点、堵点，加强企业涉税风险管理与指导，使政策落实真正符合个性需求，更具温度、更有效率。

高效服务同立场，办税“最多跑一次”

“现在新版电子税务局上文书式的完税证明也能开具，内容与窗口开的口径效力一致，还能二维码查验税票号码,真的很方便，要跑税务局的事越来越少了。”谈到税企关系，杭州瀚天餐饮管理有限公司和达城分店的郭会计表达了对办税体验的满意。浙江省税务部门是全国税务系统中率先推行“最多跑一次”改革的单位，如今125项办税事项全部实现“最多跑一次”，借助电子税务局、办税APP等互联网信息技术，94.4%的事项能够实现“零上门”。随着改革的深化，该省税务部门还建立了“最多跑一次”办税事项和办税指南动态调整机制，通过问卷调研等，围绕纳税人的“用户体验”不断优化举措，持续提升办税便利度。

“开办一家新企业，如何核定税种、领用发票，我们之前很茫然，觉得一堆事情无从着手。”刚刚办理完开业涉税手续的小蓝，是杭州北科企业管理有限公司的会计，“后来发现有新办纳税人‘套餐式’服务，我只去了一趟税务局就办好了所有的业务，办税从开业起就挺简单的。”

“近年来，我们的纳税服务模式已经逐步转变为网上办税为主、自助办税为辅、实体办税服务厅兜底。24小时自助办税厅、网上申请邮政配送等举措的落地，不仅提高了纳税人的办税效率，也提高了基层税务工作效率。在便捷办税上，我们始终与纳税人同心同向。”浙江省国税部门纳税服务处负责人这样说道。

亲清相融不逾矩，党建涤染清正“底色”

“构建亲清新型政商关系，积极作为、靠前服务，努力建立公平竞争、按市场规律办事的营商环境。”周一早上8:30，税务干部薛霏收到了新一期的“爱莲说”提醒短信，她习惯性地拿起手机，默念起这个每周准时响起的廉政警钟。

亲不逾矩，清不远疏。让税企关系亲上加清，浙江省税务部门将党建引领作为“保鲜液”“涤染剂”。一方面，通过短信提醒、情景模拟、以案说法、廉政微电影、辩论赛等形式，提高廉政教育实效，引导干部守好纪律红线。一方面，列出税企交往负面清单，制定亲清指数，聘请第三方廉政监督员和纳税服务品质观察员，发放廉政监督卡，督促干部职工时刻绷紧廉政纪律之弦。

“园区党支部与税务党支部签订共建协议以来，税务党员根据园区企业诉求，推出政策辅导、延伸办税、网格点一格一员等服务项目，取得很好的效果。企业问题反馈更加直接，税务工作也变得更加透明。”杭州市钱塘智慧城管委会党支部书记说道。2017年，该管委会与税务部门一起开展党支部共建，一年运行下来，双方对深度推进税收共治充满信心。强化支部堡垒，党员靠前服务，引导和支持纳税人理性表达诉求、依法维护自身权益，也已成为浙江省税务部门对“清”又一层次的践行。

(责编：蒋琪、仝宗莉)