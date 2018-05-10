恒丰银行北京分行召开“奋斗的青春最美丽”座谈会

近日，恒丰银行北京分行团委开展了主题为“奋斗的青春最美丽”青年员工座谈会。

本次座谈会是恒丰银行北京分行团委“五四青年节”系列活动之一，旨在大力弘扬“五四”精神，坚持爱国励志、求真力行，为实现中国民族的伟大复兴的中国梦而砥砺前行，奋斗不止。

座谈会上，北京分行全体团委委员、支部书记以及团员代表认真学习了习近平总书记在北京大学师生座谈会上的重要讲话，并围绕“奋斗的青春最美丽”畅谈理想，交流心得体会。习总书记的讲话提出了对新时代中国青年的四点希望，鼓励广大青年要爱国、励志、求真、力行，以社会主义建设者和接班人的使命担当，为全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化强国而努力奋斗。恒丰银行北京分行的青年团员表示，新时代的中国青年，在改革复兴的新征程上肩负着伟大的使命，是不可估量的前行的力量。共青团员作为党的助手和后备军，要充分发挥先锋作用，高度重视党建和团建工作，坚决执行党的各项决策部署，以奋发有为的精神状态把北京分行团委打造为战斗堡垒。座谈会在洪亮的入团誓词宣誓声中落下帷幕。

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